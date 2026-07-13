Borsa İstanbul’da halka arz çılgınlığı yerini seçici bir piyasaya ve sert düzeltmelere bıraktı.

Borsa İstanbul, son dönemin en yoğun halka arz takvimlerinden birini geride bırakırken, piyasaya giren taze likidite bu kez genele yayılan bir yükseliş getiremedi.

Yeni şirketlerin işleme başlamasıyla birlikte artan kâr satışları ve düzeltme hareketleri, halka arz endeksini uzun bir aradan sonra negatif bölgeye taşıdı.

BIST Halka Arz Endeksi haftayı yüzde 1,14 ekside kapatırken, ana endeks BIST 100 de yüzde 0,67 değer kaybederek satıcılı seyre eşlik etti.

Haftanın en çarpıcı istatistiği ise endekse dahil 47 hisseden sadece 11’inin haftayı artıda kapatabilmesi oldu. Geriye kalan 36 hisse ise yatırımcısına kaybettirdi.

YENİLERDE KESKİN AYRIŞMA: GOLDA VE ORZAX UÇTU, EKIM VE SOHOE ÇAKILDI

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da ilk kez gong çalan 5 yeni şirketin performans grafiklerinde tam anlamıyla bir ayrışma yaşandı.

• Zirvedekiler: Haftalık kapanışta GOLDA yüzde 33 ve ORZAX yüzde 29 yükseliş kaydederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Borsaya cuma günü merhaba diyen ISVEA ise ilk işlem gününü yüzde 10 tavan fiyattan kapatarak güçlü bir başlangıç yaptı.

• Diptekiler: Erken kâr satışlarıyla karşılaşan EKIM yüzde 15, SOHOE ise yüzde 11 değer kaybederek halka arz fiyatlarının altına sarktı.

Piyasanın gözü kulağı ise talep toplaması sona eren ve önümüzdeki günlerde işleme açılacak olan SARAE ve SSAAT hisselerinin ilk gün performanslarına çevrilmiş durumda.

DSTKF DÜŞÜŞÜ FRENLEDİ, SVGYO ENDEKSİ AŞAĞI ÇEKTİ

Halka arz endeksinin kaderini bu hafta iki hisse belirledi. Endekste yüzde 19 gibi güçlü bir ağırlığa sahip olan DSTKF, haftayı yaklaşık yüzde 2 primle kapatarak endeksteki daha sert bir çöküşü tek başına engelledi.

Buna karşın, haftanın en çok can yakan hissesi SVGYO oldu. Paylarında yaşanan yüzde 40,87’lik sert geri çekilme, endeksi negatife çeken ana kırılım noktası oldu.

SVGYO'nun bu sert düşüşe rağmen yılbaşından bu yana yüzde 281 primli olması, uzmanlar tarafından "agresif bir kâr realizasyonu" olarak yorumlanıyor.

DÖRT HANELİ GETİRİLER VE ÇARPAN ÇELİŞKİSİ

Haftalık bazda kâr satışları görülse de halka arz hisselerinin yılbaşından bu yana sunduğu uzun vadeli getiriler hala göz kamaştırıyor.

Ancak bazı hisselerdeki çarpanların (PD/DD) astronomik seviyelere ulaşması risk iştahını törpülüyor.

Hisse Kodu Yıllık Getiri Haftalık Getiri PD/DD Oranı Durum Analizi OZATD Yüzde 1.164,74 +Yüzde 7,81 Belirtilmemiş Yılın getiri şampiyonu, yükselişini sürdürüyor. BIGEN Yüzde 1.001,12 Negatif 16,91 4 haneli barajı aştı ancak defter değerine göre pahalı. GUNDG Yüzde 677,01 Negatif 91,81 Piyasa, büyüme beklentilerini aşırı agresif fiyatlıyor. DSTKF Yüzde 591,89 +Yüzde 2,00 96,18 Endeksi sırtladı ancak listenin en yüksek çarpanlarından biri.

DEĞERLEMESİ MAKUL KALANLAR GÜVENLİ LİMAN MI?

Piyasadaki bu çarpan köpüğüne karşın, defter değerine yakın işlem gören cazip hisseler de yok değil.

CGCAM 1,50 PD/DD oranıyla listenin en ucuz çarpanına sahip şirketi olarak dikkat çekerken, AKFIS yıllık yüzde 351,19’luk güçlü getirisine rağmen sadece 1,62 PD/DD oranıyla makul bir değerleme sunmaya devam ediyor.

AKHAN ve KLYPV de çarpanı makul tarafta kalan diğer dikkat çekici şirketler oldu.

Haftayı yüzde 26,59 kayıpla kapatan BALSU, yılbaşından bu yana yüzde 22,73 zararda bulunarak halka arz endeksinde yıllık bazda da yatırımcısına kaybettiren tek hisse olarak kayıtlara geçti.

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