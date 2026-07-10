Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE) halka arzında 8 Temmuz Çarşamba günü başlayan 3 günlük talep toplama maratonunda bugün (10 Temmuz Cuma) yatırımcılar için son gün. Saat 17:00 itibarıyla talep toplama işlemleri sona eriyor.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen süreçte, şirketin payları 70,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuluyor.

ŞA-RA ENERJİ (SARAE) HALKA ARZININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

• Halka Arz Fiyatı: 70,00 TL (Sabit Fiyat)

• Talep Toplama Son Günü: 10 Temmuz 2026 (Bugün)

• Toplam Satışa Sunulan Pay: 89.000.000 Lot

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 6.230.000.000 TL

• Halka Açıklık Oranı: Yüzde 20,02

• Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMI VE ORTAK SATIŞI BİR ARADA

Şa-Ra Enerji, halka arz süreciyle birlikte mevcut 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 44,5 milyon TL bedelli artırımla 444,5 milyon TL’ye yükseltecek.

Halka arzda ek satış hakkı bulunmazken, piyasaya sürülecek olan toplam 89 milyon TL nominal değerli payların dağılımı şu şekilde gerçekleşiyor:

• Sermaye Artırımı: 44.500.000 Lot (Gelir doğrudan şirket kasasına girecek)

• Ortak Satışı: 44.500.000 Lot

o Sadi Türk: 35.600.000 Lot

o Hilkat Mor: 8.900.000 Lot

6.2 MİLYAR TL’LİK HACİM

Halka arz takviminde tüm payların satılması durumunda, Şa-Ra Enerji'nin toplam halka arz büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL gibi devasa bir hacme ulaşacak. Bu tutar, şirketi 2026 yılının dikkat çeken büyük ölçekli halka arzları arasına yerleştiriyor.

Şa-Ra Enerji (SARAE) halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, aracı kurum ve bankalar üzerinden bugün seans bitimine kadar taleplerini iletmeleri gerekiyor. Kesin sonuçların ve yatırımcı başına düşen lot sayılarının önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor.

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