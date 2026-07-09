Borsada işlem görmeye başladığı günden bu yana tavan serisini 6 iş gününe kadar taşıyan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) payları, 7. işlem gününde kâr satışlarının gelmesiyle tavan serisini bozdu.

40 TL fiyattan halka arz olan ve yatırımcısına kısa sürede yaklaşık iki katı kazanç sağlamaya yaklaşan hisseler, bugünkü seans açılışını yüzde 2 ekside 69 TL seviyesinden gerçekleştirdi.

Açılışın ardından gelen panik satışları, kurumsal alıcılar tarafından hızla karşılanınca tahta yeniden alev aldı.

Sabah saatlerindeki negatif açılışın ardından tahtada alıcılar ve satıcılar arasında adeta bir düello yaşandı.

Kâr satışlarını güçlü bir şekilde göğüsleyen kurumsal alıcılar sayesinde yönünü yeniden yukarı çeviren BETAE, kayıplarını tamamen geri alarak artıya geçmeyi başardı.

Saat 10:42 itibarıyla tahtadaki ilk 5 alıcı 7.270.259 lot net alım yaparken, ilk 5 satıcı ise 6.205.614 lot çıkış gerçekleştirdi. Günün öne çıkan alım ve satım cepheleri şu şekilde şekillendi:

Alım Tarafı: Deniz Yatırım Liderliği Üstlendi



Tahtadaki güçlü toparlanmanın mimarı, gerçekleştirdiği blok alımlarla liderliği çeken Deniz Yatırım oldu:

• Deniz Yatırım: Toplam alımların yüzde 28,05'ini tek başına üstlenerek 2.799.706 lot net alım yaptı (Ortalama maliyet: 71,03 TL).

• Midas: 1.566.804 lot (Yüzde 15,70)

• İş Yatırım: 1.320.840 lot (Yüzde 13,23)

• Garanti BBVA: 849.028 lot (Yüzde 8,51)

• Vakıf Yatırım: 733.881 lot (Yüzde 7,35)

• Diğer (Küçük Yatırımcı): 2.709.672 lot (Yüzde 27,15)

Satış Tarafı: Alnus ve Şeker Başı Çekti, BofA Kâr Realize Etti



Hissede kâr realizasyonuna giden kurumsal tarafta ise şu isimler yer aldı:

• Alnus Yatırım: -2.048.331 lot (Yüzde 20,53)

• Şeker Yatırım: -2.024.756 lot (Yüzde 20,29)

• Marbaş Menkul: -788.102 lot (Yüzde 7,90)

• Bank of America (BofA): -674.235 lot (Yüzde 6,76)

• Yapı Kredi Yatırım: -669.690 lot (Yüzde 6,71)

• Diğer (Küçük Yatırımcı): -3.774.317 lot (Yüzde 37,82)

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