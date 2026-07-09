Pay piyasalarında gerçekleştirilen olağan dışı işlemleri mercek altına alan kurul, girişilen piyasa bozucu eylemlere karşı alınan karar doğrultusunda, bu kişilere 6 ay boyunca işlem yapma yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), yayımladığı 2026/44 sayılı haftalık bültende yer alan kararın detayları ve yaptırım uygulanan isimler şu şekilde:

GSDDE VE SKBNK HİSSELERİ MERCEK ALTINDA

• GSD Denizcilik (GSDDE) Payları: GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinde mevzuata aykırı ve piyasa yapısını bozucu işlemler gerçekleştirdiğine dair "makul şüphe" bulunan Atilla Demir listeye giren ilk isim oldu.

• Şekerbank (SKBNK) Payları: Şekerbank T.A.Ş. hisselerindeki şüpheli hareketlilik ve işlemler nedeniyle yürütülen incelemede ise Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı ve Nurdan Ortayatırtmacı hakkında yaptırım kararı alındı.

YASAK BUGÜN İTİBARIYLA DEVREYE GİRDİ

Hakkında inceleme yürütülen 3 yatırımcı (Atilla Demir, Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı ve Nurdan Ortayatırtmacı), 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 6 ay boyunca borsalarda hiçbir şekilde alım-satım işlemi gerçekleştiremeyecek.

"YATIRIMCI HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geçici işlem yasağı tedbirlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca alındığı vurgulandı.

Kararın, bilgi suistimali (içsel bilgi ticareti) ve piyasa dolandırıcılığı gibi borsa güvenini zedeleyen eylemlerin önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtilirken, piyasa dengesini bozmaya çalışanlara karşı sıfır tolerans politikasının kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.