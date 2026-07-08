Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: DERIM), 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin kararını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, şirketin temettü dağıtılmamasına yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulda kabul edildi.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre hazırlanan kâr dağıtım tablosunda, 2025 yılına ait 160.292.754 TL dönem kârından vergiler ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 84.206.756,09 TL net dağıtılabilir dönem kârı oluştu.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan tabloda ise 242.668.256,08 TL dönem kârından gerekli indirimlerin ardından 167.824.091,25 TL net dağıtılabilir dönem kârı hesaplandı.

KÂR OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILACAK

Genel kurulda alınan karara göre, büyüyen iş hacmi ve planlanan yatırımlar doğrultusunda şirketin öz kaynak yapısını güçlendirmek amacıyla dağıtılabilir kârın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildi.