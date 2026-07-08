Kıymetli metallere yatırım yapanlar için İran Savaşı’nın gölgesinde geçen son dört ay, yükselen enflasyon beklentileri ve faiz artırımı tahminleri nedeniyle oldukça hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ancak emtia piyasalarının önde gelen kurumlarından Sprott Money analisti Craig Hemke’ye göre altın ve gümüş fiyatlarında yılın en kötü dönemi geride kaldı.

Hemke, haziran sonundaki dip seviyelerin 2026 yılının en düşük fiyatları olarak tarihe geçmeye aday olduğunu ve piyasaların yeniden uzun vadeli yükseliş trendini tetikleyecek temel dinamiklere odaklanacağını belirtti.

"ŞAHİNLİĞİN ZİRVESİ" GERİDE KALDI

2026 yılına Federal Rezerv’den (Fed) faiz indirimi beklentileriyle başlandığını hatırlatan Hemke, enflasyonun 2022'deki zirvelerden gerilemeye devam ettiği süreçte, Jerome Powell’ın yerine seçilecek yeni başkanın (Warsh) liderliğinde yıl sonuna kadar iki faiz indirimi beklendiğini ifade etti. Ancak patlak veren İran Savaşı her şeyi değiştirdi:

• Petrol Fiyatlarında Sert Dalgalanma: Savaşın başlamasıyla ham petrol fiyatı hızla 65 dolardan 110 dolara fırladı. Bu durum enflasyon beklentilerini doğal olarak zıplattı.

• Enflasyon Bileşeninde Savaş Etkisi: Fed’in en sevdiği enflasyon göstergesi olan PCE’nin enerji bileşeni, Mart-Mayıs döneminde yüzde 21 oranında keskin bir artış gösterdi.

• Normale Dönüş: Geçen ay çatışmaların büyük oranda sona ermesiyle birlikte ham petrol fiyatları yeniden 68 dolar seviyesine geri çekildi.

Hemke, petrolün savaş öncesi seviyelere dönmesiyle birlikte önümüzdeki aylarda TÜFE ve PCE enflasyon verilerinde keskin bir düşüş yaşanacağını, böylece piyasadaki "en şahin" beklenti döneminin (Peak Hawk) sona erdiğini savunuyor.

FED YENİDEN FAİZ İNDİRİMLERİNE YÖNELEBİLİR

Enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle Fed'in faiz artırma riskinin de masadan kalkmaya başlayacağını öngören ünlü analist, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki aylarda sembolik bir faiz artırımı hala mümkün olsa da Fed politikasının yakında asıl amacına; yani daha düşük net faiz maliyetlerine ve negatif reel faiz oranlarına olanak tanıyan faiz indirimlerine geri dönmesi oldukça muhtemel. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Haziran sonundaki altın ve gümüş dipleri 2026'nın en düşük seviyeleri olarak kalacaktır."

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK GÖSTERGE: 20 GÜNLÜK HAREKETLİ ORTALAMA

Altın ve gümüş fiyatlarında keskin bir "V şeklinde toparlanma" beklemediği konusunda yatırımcıları uyaran Hemke, grafiklerdeki teknik hasarın ciddi olduğuna dikkat çekti.

Fiyatların şu an tüm önemli hareketli ortalamaların altında kaldığını belirten analist, piyasanın bir süre yatay hareket ederek düşüş göstergelerini tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Hemke, değerli metallerin yönünü takip etmek isteyen yatırımcılara şu stratejik ipucunu verdi:

• Takip Edilecek Seviye: Değerli metallerin yönü için 20 günlük hareketli ortalamayı yakından izleyin. 3960 dolar desteğinden güç alan altın için 4 bin doların altındaki seviyeler dip olarak okunuyor.

Gümüş için ise destek noktası geçen ay yaşanan düşüşlerde 55 dolar seviyelerine kadar çekilmişti. Temmuz ayının ilk haftalarında bu seviye 57 dolar bandında güncellendi.

• Güven Sinyali: Altın ve gümüş bu ilk trend göstergesinin (20 günlük HO) üzerine çıktığında, yılın dip seviyelerinin kesin olarak geride kaldığına dair güven artacaktır.

Özetle; İran Savaşı'nın bitişi ve enerji fiyatlarındaki dezenflasyonist süreç, 2026'nın ikinci yarısında makro verilerin beklentilerden iyi gelmesini sağlayabilir.

Bu da altın ve gümüş yatırımcılarının, 2024 ve 2025 yıllarında fiyatları zirveye taşıyan güçlü temel makroekonomik faktörlere geri dönmesini sağlayabilir.

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