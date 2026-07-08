Çin Merkez Bankası (PBoC), haziran ayında rezervlerine 480 bin troy ons (14,93 ton) altın ekledi. Böylece banka üst üste 20'nci ayında da altın alımı gerçekleştirirken, bu alım 2023'ten bu yana tek ayda yapılan en büyük altın alımı olarak kayıtlara geçti.

Çin'in toplam altın rezervi yaklaşık 2.346 tona yükselirken, uzmanlar Pekin yönetiminin kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli rezerv stratejisine odaklandığını belirtiyor.

Bu alımlar, ons altının ocak ayında gördüğü 5.405 dolarlık tarihi zirvenin ardından sert düzeltme yaşadığı döneme denk geldi. Haziran ayında yaklaşık %12 değer kaybeden ons altın, ay içinde 4.002 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Sonrasında ise 4.100 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştı.

Ons altın 13.58 itibarıyla Trump'ın İran'a yönelik "Ateşkes sona erdi" açıklaması ve Orta Doğu geriliminin artmasıyla birlikte %1,24 düşüşle 4.055,05 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise aynı saat itibarıyla %1,22 değer kaybıyla 6.108,94 TL bandından işlem görüyor.

HİNDİSTAN'DA ALTIN ARTIK KREDİ KAYNAĞI

Hindistan'da ise altın, geleneksel bir tasarruf aracından ekonomik büyümeyi destekleyen bir finansman kaynağına dönüşüyor.

Hindistan Merkez Bankası verilerine göre altın teminatlı kredi hacmi 4 trilyon rupiyi (42 milyar dolar) aşarken, yıllık büyüme %128 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aralık çeyreğinde yeni kullandırılan altın kredileri yıllık bazda %91 artarken, aktif hesap sayısı 90 milyonun üzerine çıktı. Özellikle banka dışı finans kuruluşlarının (NBFC) altın kredisi portföyü %96,5 büyüyerek sektör ortalaması olan %54,5'in oldukça üzerinde performans gösterdi.

Uzmanlara göre yükselen altın fiyatları sayesinde aynı miktardaki altınla daha yüksek kredi kullanılabilir hale gelirken, vatandaşlar altını artık yalnızca acil nakit ihtiyacı için değil; küçük işletmelerin finansmanı, eğitim harcamaları ve tarımsal faaliyetler için de kullanıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ROTASI AYRIŞTI

2026'nın ilk beş ayında merkez bankalarının altın işlemleri şu şekilde gerçekleşti:

Ülke Net Altın İşlemi (2026 İlk 5 Ay) Türkiye -81 ton Polonya +64 ton Rusya -34 ton Özbekistan +33 ton Çin +25 ton Kazakistan +20 ton

Ortaya çıkan tablo, altının küresel ekonomide tek bir işleve sahip olmadığını gösteriyor. Çin rezervlerini güçlendirerek dolar bağımlılığını azaltmayı hedeflerken, Türkiye rezervlerini piyasa istikrarı ve döviz likiditesi için kullanıyor. Hindistan ise vatandaşların elindeki altını finansal sisteme dahil ederek kredi büyümesini destekleyen farklı bir model uyguluyor.

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