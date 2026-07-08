1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde 9,20 TL halka arz fiyatıyla talep toplayan şirket payları, 8 Temmuz Çarşamba günü seans açılışıyla birlikte BIST Ana Pazar'da işlemlere başladı.

Açılış düdüğüyle birlikte yatırımcılardan yoğun ilgi gören GOLDA, ilk işlem gününde yüzde 10,00 prim yaparak 10,12 TL tavan fiyatına ulaştı ve işlemlere tavandan başladı.

SEANS ÖNCESİ MİLYONLARCA LOTLUK TAVAN KUYRUĞU

Yatırımcıların yoğun ilgisi seans açılmadan önce, teorik eşleşme saatlerinde kendini gösterdi:

• Saat 09:43 itibarıyla tavan fiyatta 182 milyon lot alım emri birikti.

• Saat 09:50’ye gelindiğinde ise teorik eşleşmede tavanda bekleyen alım emri miktarı 61,9 milyon lot olarak kaydedildi.

SAAT 10:10 İTİBARIYLA TAHTADAKİ ALICI VE SATICI DENGESİ

GOLDA tahtasındaki ilk saatlik veriler, alıcıların ezici üstünlüğünü ve güçlü kurumsal/bireysel talebi gözler önüne seriyor. İlk 5 alıcının toplamı 322.068.000 lot olurken, ilk 5 satıcının toplamı -222.419.000 lot olarak gerçekleşti. Net nakit/lot girişi ise 99.649.000 seviyesinde seyrediyor.

8 FARKLI ENDEKSE DAHİL EDİLDİ

Şirket payları, 8 Temmuz itibarıyla tam 8 farklı endeksin birden sepetine dahil edilerek takibe başlandı.

GOLDA'nın Dahil Edildiği BIST Endeksleri:

• XUTUM — BIST Tüm

• XTUMY — BIST Tüm-100

• XBANA — BIST Ana Pazar

• XHARZ — BIST Halka Arz

• XKTUM — BIST Katılım Tüm

• XUSIN — BIST Sınai

• XSINS — BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı

• XGIDA — BIST Gıda İçecek

GOLDA'nın tahtadaki bu güçlü ve alıcılı seyrinin önümüzdeki günlerde de devam edip etmeyeceği piyasa oyuncuları tarafından yakından izleniyor.

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