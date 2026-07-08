Borsa İstanbul'da işlem gören ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu. Şirket, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri projesi kapsamında KDV dahil 3.454.290 euro (184.911.253 TL) tutarında sipariş aldığını açıkladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TOPLU TAŞIMA PROJESİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre sipariş, son kullanıcısı bir kamu tüzel kişisi olan proje kapsamında özel bir şirketten alındı.

Söz konusu proje, "Yapay Zeka Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek.

ARDYZ HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

184,9 MİLYON TL'LİK SİPARİŞ

KAP açıklamasına göre alınan siparişin toplam büyüklüğü KDV dahil 3.454.290 euro, güncel kurla 184.911.253 TL olarak açıklandı.

Şirket, söz konusu siparişin cirosuna ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

ARDYZ'NİN SİPARİŞ TRAFİĞİ HIZ KESMİYOR

ARD Grup, son haftalarda peş peşe aldığı yapay zeka odaklı siparişlerle dikkat çekiyor.

Şirket, 26 Haziran'da HAVELSAN'dan 706.800 dolar (32,88 milyon TL) tutarında, NVIDIA yapay zeka hızlandırıcı teknolojileri ve DELL kurumsal çözümlerini kapsayan altyapı sistemlerinin kurulumu ve tedarikine yönelik sipariş aldığını açıklamıştı.

Bunun ardından 6 Temmuz'da ise Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılacak NVIDIA tabanlı yapay zeka destekli bilişim ürünlerinin tedariki için 554.400 dolar (25,9 milyon TL) tutarında yeni sipariş duyurulmuştu.

Son olarak şirket, kamu tüzel kişisinin son kullanıcı olduğu "Yapay Zeka Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" kapsamında 3,45 milyon euro (184,9 milyon TL) tutarında yeni sipariş aldığını açıkladı.

Böylece ARDYZ, son yaklaşık iki haftada açıkladığı üç ayrı iş ilişkisiyle toplam 243,7 milyon TL'nin üzerinde yeni sipariş duyurmuş oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.