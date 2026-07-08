Çin Devlet Döviz Yönetimi İdaresi (SAFE) tarafından açıklanan verilere göre Pekin yönetimi, Haziran 2026’da rezervlerine 480.000 troy ons (yaklaşık 14,93 ton) altın ekledi.

Bloomberg verilerine göre bu hamle, Çin'in 2023'ten bu yana tek bir ayda gerçekleştirdiği en büyük altın alımı olarak kayıtlara geçti. Bu alımla birlikte Çin Merkez Bankası (PBoC) rezerv artış serisini kesintisiz 20 aya çıkararak 2015 yılından bu yana en uzun süreli alım trendine ulaştı.

ÇÖKÜŞÜ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Altın fiyatları, Ocak 2026'da gördüğü 5.405 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi.

İçinde bulunduğumuz çeyrekte yüzde 16 değer kaybeden değerli metal, haziran ayında 4.002 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

7 Temmuz 2026 itibarıyla ons başına 4.122 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan altın, PBoC için stratejik bir alım fırsatı yarattı. Çin'in alım hızı da dikkat çekici bir ivme kazandı:

• Mayıs 2026: 9,95 ton altın alımı yapıldı.

• Haziran 2026: 14,93 ton altın alımı yapıldı (Bir önceki aya göre yüzde 50 artış).

ALTIN REZERV AÇIĞI

Uzmanlar, Çin'in bu agresif alımlarını kısa vadeli bir piyasa spekülasyonu olarak değil, on yıllara yayılan yapısal bir strateji olarak yorumluyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, ABD ve Almanya gibi ülkeler rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ini altın olarak tutarken, Çin'de bu oran henüz yüzde 10'un altında bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi Amerika Bölge CEO'su Juan Carlos Artigas, küresel rezerv yöneticilerinin yüzde 89'unun önümüzdeki 12 ayda altın rezervlerini artırmayı beklediğini belirtiyor.

PBoC için altının önemi ise çok daha stratejik: Altın; yaptırımlardan muaf, karşı taraf yükümlülüğü olmayan ve dondurulması imkansız tek rezerv varlığı olarak öne çıkıyor.

Pekin, küresel dolar sistemine olan bağımlılığını azaltmak için bu tarihi düşüşü stratejik bir avantaja dönüştürüyor.

HONG KONG "ALTIN ÜSSÜ" OLMAYA HAZIRLANIYOR

Çin anakarasının bu hamlelerine paralel olarak, Pekin ve Hong Kong yönetimleri bölgeyi küresel bir değerli metal merkezine dönüştürmek için yeni adımlar attı.

Hong Kong, altın için merkezi takas sistemini devreye alırken, dolar bazlı altın vadeli işlem piyasasını yeniden faaliyete geçirdi. Ayrıca yakın gelecekte yuan cinsinden altın vadeli işlemlerinin de başlatılması planlanıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE FED BASKISI ALTINI ZORLUYOR

Çin uzun vadeli rezerv toplarken, kısa vadeli spot piyasada altın fiyatları jeopolitik ve makroekonomik baskı altında ezilmeye devam ediyor.

• Orta Doğu'da Tansiyon Yüksek: ABD ordusunun İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker krizinin ardından İran'ın petrol lisansını iptal etmesi, petrol fiyatlarını yüzde 3 yükseltti. Güçlenen dolar endeksi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı kurdu ve spot altın 4.100 dolar seviyelerine kadar geriledi.

• Fed'den Faiz Artış Beklentisi: ABD'de tüketicilerin enflasyon endişelerinin artmasıyla piyasalar, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki merkez bankasının Eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 57'den yüzde 67'nin üzerine çıkardı. Yüksek faiz beklentisi altının toparlanmasını zorlaştırıyor.

Piyasalar şimdi 14 Temmuz'da açıklanacak ABD Haziran ayı TÜFE verilerine ve 29 Temmuz'daki kritik FOMC toplantısına kilitlenmiş durumda. Ancak analistler, Fed'den ne karar çıkarsa çıksın Çin'in yapısal altın alım serisinin devam edeceğini öngörüyor.

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