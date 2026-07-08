Altın fiyatları 8 Temmuz Çarşamba gününe sınırlı hareketlerle başladı. Gram altın 6.215,13 TL, çeyrek altın ise 10.161,73 TL satış fiyatıyla işlem görürken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı toplantı tutanakları ve Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler yer alıyor.

Sabah saatlerinde satış baskısıyla 4.106 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, şu sıralarda toparlanma çabası göstererek 4.129 dolar seviyelerinde dengelendi. Piyasalar, Fed'den gelecek mesajların faiz beklentilerine etkisini yakından takip ediyor.

8 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada saat 07.30 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Ons altın: Alış 4.128,86 dolar | Satış 4.129,69 dolar

Gram altın: Alış 6.214,36 TL | Satış 6.215,13 TL

Çeyrek altın: Alış 9.942,97 TL | Satış 10.161,73 TL

Yarım altın: Alış 19.824,20 TL | Satış 20.324,27 TL

Tam altın: Alış 40.373,00 TL | Satış 40.672,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 39.771,88 TL | Satış 40.522,62 TL

Ziynet altını: Alış 39.772,70 TL | Satış 40.524,23 TL

Ata altın: Alış 41.327,35 TL | Satış 42.379,13 TL

14 ayar bilezik (gram): Alış 3.385,62 TL | Satış 4.552,69 TL

22 ayar bilezik (gram): Alış 5.645,89 TL | Satış 5.840,82 TL

Gremse altın: Alış 100.545,00 TL | Satış 101.679,00 TL

ONS ALTINDA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalarda yatırımcılar bugün açıklanacak Fed'in haziran toplantısına ait tutanakları bekliyor. Tutanaklardan çıkacak faiz indirimi sinyalleri, doların seyri ve ABD tahvil faizleri üzerinde etkili olabileceği gibi altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından da belirleyici olacak.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik tansiyon güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor. Buna karşın güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, kısa vadede altın piyasasında haber akışına bağlı dalgalı seyrin sürebileceğini değerlendiriyor.