Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ilişkin beklentiler ve ekonomik veriler yakından takip edilirken, yatırımcılar "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 07.25 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar/TL: Alış 46,84 TL Satış 46,86

Euro/TL: Alış 53,46 TL Satış 53,55

Döviz kurlarında gün içerisindeki fiyatlamalar, küresel piyasalardan gelen haber akışı ve yurt içindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin veriler, Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler ve küresel risk iştahı döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yatırımcıların gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ile merkez bankalarından gelecek mesajları yakından izlediğini belirtiyor.

Dolar ve euro kurlarındaki anlık değişimler, hem yatırımcılar hem de ithalat, ihracat ve dövizle işlem yapan şirketler tarafından yakından takip ediliyor.