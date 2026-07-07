Gün ortasında BIST 100 endeksi saat 12:50 itibarıyla sınırlı bir artış kaydederek 14.425 puan seviyelerinde dengelenme çabasını sürdürüyor.

Endeksin yön arayışında olduğu bu dakikalarda, Borsa İstanbul'un lokomotif şirketlerinin tahtalarında ise milyonlarca liralık yoğun bir para trafiği yaşanıyor.

Piyasa işlem hacimlerinden derlenen güncel verilere göre endeksin büyük hisseleri arasında ciddi bir nakit rotasyonu (sektörel geçiş) göze çarpıyor.

PARA GİRİŞİNDE KOÇ GRUBU VE TÜPRAŞ LİDER

Günün ilk yarısında kurumsal ve büyük yatırımcıların en çok alım yönünde pozisyon aldığı şirketlerde sanayi ve holding hisseleri başı çekiyor:

• KCHOL (Koç Holding): Fiyatı yüzde 1,44 yükselişle 190,70 TL'ye ulaşırken, 151.401.480 TL ile günün en çok nakit çeken tahtası oldu.

• TUPRS (Tüpraş): yüzde 2,67'lik güçlü primiyle 254,00 TL'ye tırmanan dev enerji şirketi, tahtasına 94.179.476 TL net nakit çekti.

• DSTKF (Yüzde -0,91): Fiyatı gerilemesine rağmen 87.136.570 TL'lik girişle dikkat çekti.

• Bankacılık ve Perakende: Kamu bankalarından HALKB (53,7 milyon TL) ve özel bankacılıkta ISCTR (68,7 milyon TL) alıcılı seyrederken, gıda perakendesinin devi MGROS tahtasına 50,3 milyon TL nakit girişi kaydetti.

• Otomotiv: TRALT (50 milyon TL) ve FROTO (46,2 milyon TL) para giriş listesinin üst sıralarında yer aldı.

THYAO VE ASELS TAHTALARINDA YOĞUN KÂR SATIŞI

Para girişiyle endeksi sırtlayan hisselerin karşısında, endeksten ciddi oranda net para çıkışı yaşayan ve satış baskısıyla karşılaşan dev şirketler yer alıyor:

• THYAO (Türk Hava Yolları): Endeksin devinde işlem hacmi yoğunlaşırken, -369.087.795 TL ile açık ara günün en çok para çıkışı yaşayan hissesi oldu. Hisse fiyatı bu yoğun çıkışa rağmen yüzde 0,65 primle 349,25 TL'de tutunmaya çalışıyor.

• ASELS (Aselsan): Savunma sanayi devinden -309.450.018 TL değerinde yüklü bir nakit çıkışı gerçekleşti. Hisse anlık olarak yüzde 0,81 artışla 405,00 TL'den işlem görüyor.

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): Hem yüzde 2,12 değer kaybederek 40,64 TL'ye geriledi hem de tahtasından -136.355.456 TL nakit çıkışı yaşandı.

• Sert Düşenler: Günün en sert kayıplarından birini yaşayan EFOR (yüzde -6,84), fiyat düşüşüyle birlikte -104.178.684 TL para çıkışına sahne oldu.

• Diğer Çıkışlar: SISE (-98,1 milyon TL), SASA (-80,1 milyon TL), TTKOM (-77,6 milyon TL) ve VAKBN (-61,1 milyon TL) satıcıların ağırlıkta olduğu diğer büyük tahtalar olarak kayda geçti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 354 16.290.012.345,25 % 2.02 15:56 ASELS 403 13.768.740.715,25 % 0.31 15:56 ASTOR 334.5 11.086.673.502,50 % 5.35 15:56 SASA 2.34 5.499.032.381,22 % 0 15:56 AKBNK 74.2 4.952.607.171,05 % 0.95 15:56 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.