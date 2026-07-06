Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), 6 Temmuz 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da 50,70 TL – 51,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 50,81 TL) 1.300.000 TL nominal tutarlı kendi payını geri aldı.

Sadece bugün gerçekleştirilen alımların şirket sermayesine oranı yüzde 0,04059 olarak kayıtlara geçti.

Daha önce geri alımı tamamlanan 75.000.000 adet pay da hesaba katıldığında, Türk Altın İşletmeleri'nin piyasadan geri topladığı toplam payların şirket sermayesindeki payı yüzde 2,51 seviyesine ulaştı.

DOLAYLI İŞTİRAKLERİN HİSSELERİNE DE YATIRIM YAPILDI

TRALT, sadece kendi tahtasını desteklemekle kalmayıp, dolaylı iştiraki konumunda bulunan iki kritik grup şirketinin hisselerinde de alım yönünde hareket etti.

Aynı gün içerisinde iştirak tahtalarında gerçekleştirilen işlemlerin detayları şu şekilde açıklandı:

Şirketin dolaylı iştiraki olan TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. paylarında, 93,15 TL – 95,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 94,66 TL) toplam 214.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi.

Bir diğer dolaylı iştirak olan TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. tahtasında ise 119,00 TL – 120,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 119,95 TL) toplam 252.100 TL nominal tutarlı hisse alımı yapıldı.

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