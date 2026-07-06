Şirket, sermayesini 84 milyon TL'den 600,6 milyon TL'ye yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda, 84 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 516 milyon 600 bin TL artırılarak yüzde 615 oranında bedelsiz sermaye artırımıyla 600 milyon 600 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

SPK'YA BAŞVURU YAPILDI

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için gerekli başvuru 6 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapıldı.

Şirket ayrıca, iç kaynaklardan karşılanacak 516 milyon 600 bin TL tutarındaki sermaye artırımına ilişkin hesaplamaların doğru olduğunun ve kaynakların mevcut olduğunun 1 Temmuz 2026 tarihli Yeminli Mali Müşavir raporuyla tespit edildiğini bildirdi.

SPK'nın onay sürecinin ardından, sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 600 milyon 600 bin TL seviyesine yükselecek.

Bedelsiz sermaye artırımının SPK tarafından onaylanması halinde, elinde 100 lot BYDNR hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına 615 adet bedelsiz pay eklenecek. Böylece yatırımcının toplam pay adedi 715 lota yükselecek.

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