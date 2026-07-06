Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuru ile şirketin paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı net tarih yatırımcılara ilan edildi.

1 ve 2 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayan Golda Gıda’nın sermayesini temsil eden 250 milyon TL nominal değerli paylarının içinden halka arz edilen 87.499.498 TL nominal değerli kısım, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Gıda sektörünün yeni oyuncusu GOLDA, borsa yolculuğuna Ana Pazar çatısı altında adım atacak.

BAZ FİYAT VE EMİR SINIRLARI BELİRLENDİ

Yatırımcıların tahta açılışında dikkate alacağı referans noktaları da KAP bildiriminde yer aldı. Buna göre Golda Gıda payları, 9,2 TL baz fiyat ile açılış yapacak.

Borsada "GOLDA" koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek olan şirketin hisselerinde, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve piyasa oynaklığını dengede tutmak adına ilgili işlem sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1.000.000 TL olarak sınırlandırıldı.

Halka arz sürecini başarıyla geride bırakan Golda Gıda'nın, çarşamba günü başlayacak olan bu yeni dönemde sergileyeceği performans borsa dünyasında merakla takip ediliyor.

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