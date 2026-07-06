15,00 TL halka arz fiyatıyla işleme başlayan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününde kelimenin tam anlamıyla nefes kesen bir tahta savaşına sahne oldu.

Sabah seansında teorik eşleşmede tavan fiyata yönelen SOHOE, açılışla birlikte yoğun kar satışlarıyla karşılaştı ve tavan bozarak güne 16,25 TL'den başladı.

İlk dakikalarda satış baskısının derinleşmesiyle 15,50 TL seviyesine kadar gerileyen hisse, bu bölgeden gelen güçlü kurumsal ve bireysel alımlarla hızla toparlandı. Gün sonuna doğru kayıplarını tamamen telafi eden SOHOE, 16,50 TL tavan fiyatına yeniden demir atmayı başardı.

KİM ALDI, KİM SATTI?

Gün sonu aracı kurum dağılımı verilerine göre tahtadaki kurumsal ve bireysel kapışmanın haritası netleşti. İlk 5 alıcının toplamı 3.229.857 lot olurken, ilk 5 satıcının toplamı -5.468.651 lot olarak gerçekleşti. Net nakit akışında ise -2.238.794.000 TL'lik bir satıcı ağırlığı dikkat çekti.

En Çok Alan Kurumlar



Tahtayı yukarı taşımada öncü olan ve tavan kilitlenmesinde rol oynayan ilk 5 aracı kurum şu şekilde listelendi:

• Marbaş Menkul: 841.556 lot (yüzde 12,56 pay) – Maliyet: 16,459 TL

• İnfo Yatırım: 791.838 lot (yüzde 11,82 pay) – Maliyet: 16,214 TL

• Bulls Yatırım: 566.924 lot (yüzde 8,46 pay) – Maliyet: 16,301 TL

• Pusula: 543.667 lot (yüzde 8,11 pay) – Maliyet: 16,125 TL

• Deniz Yatırım: 485.872 lot (yüzde 7,25 pay) – Maliyet: 16,616 TL

• Diğer Alıcılar: 3.469.794 lot (yüzde 51,79 pay)

En Çok Satan Kurumlar



Halka arzda tamamen eşit dağıtım yöntemiyle portföylerine büyük paylar ekleyen bazı yatırımcılar ve kurumlar, ilk günden yoğun kar realizasyonuna gitti:

• Ziraat Yatırım: -2.417.366 lot (yüzde 36,08 pay) – Maliyet: 16,45 TL

• Garanti BBVA: -1.192.889 lot (yüzde 17,81 pay) – Maliyet: 16,473 TL

• İş Yatırım: -916.233 lot (yüzde 13,68 pay) – Maliyet: 16,453 TL

• Yapı Kredi Yatırım: -584.318 lot (yüzde 8,72 pay) – Maliyet: 16,545 TL

• ICBC Turkey: -357.845 lot (yüzde 5,34 pay) – Maliyet: 16,32 TL

• Diğer Satıcılar: -1.231.000 lot (yüzde 18,37 pay)

İlk günden tüm payların el değiştirdiği SOHOE'de, önümüzdeki günlerde fiyat istikrarının nasıl şekilleneceği merak konusu.

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