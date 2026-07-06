Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2026 yılının ilk dört ayı itibarıyla Türkiye'deki toplam kart sayısı 147 milyon 633 bin 729’a ulaşmış durumda.

Bu devasa pazar, bankalar için ciddi bir gelir kapısı olurken, tüketiciler için ise tam bir bütçe tuzağına dönüştü.

Yüzde 70’e varan artışlarla yıllık kart ücretleri 2 bin TL barajını aşarken, parasını geri istemek için müşteri hizmetlerini arayan vatandaşlar şartlı kontratlarla karşılaşıyor.

İADE İSTEYENE "108 BİN LİRALIK" HARCAMA ŞARTI

Kart ücretlerindeki fahiş artışlar sosyal medyada da büyük tepki topluyor. Aidat iadesi talep eden müşterilere bankaların sunduğu teklifler "Bu kadarı da olmaz" dedirten cinsten.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı iddiaya göre banka, kesilen aidatın iadesi için tam 108 bin TL'lik harcama taahhüdü istedi.

Üstelik bu hedefin altında kalınması halinde, eksik kalan kısmın yine ücret olarak vatandaştan tahsil edileceği bildirildi.

Bir başka kullanıcı ise trajikomik bir mağduriyeti gözler önüne serdi. Süresi dolduğu için yenisi eline bile ulaşmayan ve 1,5 yıldır hiç kullanılmayan bir karta tam 2 bin TL aidat borcu yansıtıldı.

"BANKA AİDATSIZ KART VERMEK ZORUNDA"

Konuya ilişkin sert açıklamalarda bulunan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğ’i hatırlatarak bankaların sınırsız bir hareket alanı olmadığını vurguladı.

Küçük, yasal süreci şu sözlerle özetledi:

"Yapılması gereken müzakeredir, yani pazarlıktır. Banka, tüketiciyi önceden bilgilendirmek ve onayını almak zorundadır; ancak ücreti doğrudan tahsil ediyor. Unutulmamalıdır ki yasa net: Her banka, tüketiciye aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorundadır."

KULLANILMAYAN KARTTAN AİDAT ALINAMAZ

Tüketicilerin haklarını koruyan çok önemli bir mevzuata değinen TÜDER Başkanı, 180 gün (6 ay) boyunca hiç kullanılmayan kredi kartlarından yıllık kart aidatı tahsil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Bu durumdaki vatandaşların kesinlikle ödeme yapmaması ve haklarını araması gerektiğini söyledi.

AİDAT KESİLİRSE NE YAPILMALI? İŞTE İZLENECEK YOL HARİTASI

Bankaların ortak bir tarife uymadığını, zam oranlarının en az yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değiştiğini belirten TÜDER, fahiş aidatlarla karşılaşan vatandaşlara şu adımları izlemelerini öneriyor:

Adım Yapılması Gereken Eylem Detaylar 1. Adım Bankayla Pazarlık Özellikle maaş müşterisiyseniz veya uzun yıllardır aynı bankayı kullanıyorsanız, müşteri hizmetlerini arayıp ücretin kaldırılmasını/iadesini talep edin. 2. Adım Tüketici Hakem Heyeti Banka geri adım atmazsa, e-Devlet üzerinden hiçbir ücret ödemeden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun. 3. Adım Geriye Dönük Hak Arama Şartların oluşması durumunda, Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıla kadar geriye dönük kart aidatlarının iadesi için hukuki süreç başlatabilirsiniz.

TÜDER, artan şikayetlerin ardından kart kullanımının bu denli yaygın olduğu bir çağda yıllık kart ücretlerinin tamamen tarihe karışması gerektiği çağrısını yeniledi.

Kaynak: Nefes Gazetesi