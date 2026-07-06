Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh’ın şahin tutumu ve ABD faizlerinin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi doları güçlendirirken; Invesco, Morgan Stanley, Citigroup ve AllianceBernstein gibi devler, yüksek getirili işlemlerini (carry trade) fonlamak için ezber bozan hamlelere imza atıyor.

Geçtiğimiz yıl doların zayıf seyri gelişmekte olan piyasalara (gelişen ülke para birimlerine) ilgiyi artırmıştı. Ancak dolardaki yeni yükseliş dalgasıyla birlikte dev fonlar artık yatırımlarını finanse etmek için dolar yerine euro, Kanada doları, Avusturalya doları ve Japon yenine yönelmeye başladı.

DEV FONLAR DOLAR BAĞIMLILIĞINI AZALTIYOR

Küresel varlık yönetim şirketlerinin fonlama stratejilerindeki değişim net bir şekilde rüzgarın tersine döndüğünü gösteriyor:

• AllianceBernstein: Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik yüksek getirili yatırımlarında artık fonlama kaynağı olarak doları geri plana itti. Şirketin Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Direktörü Christian DiClementi, doların yönündeki belirsizlik nedeniyle fonlamayı ABD doları yerine dünyanın farklı bölgelerindeki alternatif para birimleri üzerinden yürüttüklerini açıkladı.

• Invesco: Belirli yatırım stratejilerinde dolar bağımlılığını keskin bir şekilde azalttı. Şirket, fonlama bacağını euro, Kanada doları ve sınırlı ölçüde de olsa Japon yeni ile ikame etmeye başladı.

• DoubleLine Capital: Küresel Devlet Tahvilleri Yöneticisi Bill Campbell, özellikle yaz aylarında fonlamayı dolar dışı para birimlerine çeşitlendirmenin en mantıklı strateji olduğunu vurguladı. Ancak Campbell, Fed politikalarındaki belirsizlik nedeniyle dolar pozisyonlarının tamamen sıfırlanmaması gerektiği konusunda da temkinli bir uyarıda bulundu.

MORGAN STANLEY VE CITI'DEN "DÖVİZ SEPETİ"

Yatırım bankaları da müşterilerine sundukları tavsiye raporlarını güncelledi.

• Morgan Stanley, yatırımcılara sadece tek bir para birimine odaklanmak yerine, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozisyonlarını euro ve Japon yenini de kapsayan geniş bir döviz sepetine karşı korumalarını (hedge etmelerini) önerdi.

• Citigroup ise daha spesifik bir arbitraj fırsatına işaret ederek; Brezilya realinin, euro ve Avustralya doları karşısında değer kazanabileceğini öngördü ve bu yönde yatırım tavsiyesinde bulundu.

JEOPOLİTİK RİSKLER UNUTULDU: EN BÜYÜK TEHDİT "GÜÇLÜ DOLAR"

Piyasalardaki bu strateji değişikliğinin arkasındaki temel korku ise dev bir anketle tescillendi. HSBC Holdings’in, yönetimi altında toplam 432 milyar dolarlık devasa bir varlık bulunan 101 kurumsal yatırımcıyla gerçekleştirdiği anket, ezberleri bozdu.

Ankete göre gelişmekte olan piyasalar için artık en büyük tehdit yaygın inanışın aksine jeopolitik gerilimler değil, ABD dolarının aşırı güçlenmesi olarak görülüyor.

Küresel fonların, önümüzdeki dönemde dolardaki sert hareketlere karşı çok daha temkinli ve alternatif para birimlerine dayalı bir strateji izlemesi bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.