Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda, San-El Mühendislik (SANEL) ve Hedef Holding (HEDEF) paylarında bugünden (6 Temmuz 2026) itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle yeni cezai tedbirler devreye alındı.

Uygulanacak tüm tedbirlerin son geçerlilik tarihi 5 Ağustos 2026 seans sonu olarak belirlendi.

SANEL PAYLARINDA "TEK FİYAT" DÖNEMİ BAŞLADI

Piyasada gerçekleşen aşırı oynaklık nedeniyle en ağır tedbirlerden biri San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) hisselerine geldi.

• Tek Fiyat Yöntemi: SANEL payları, 06/07/2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/08/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

• Eski Tedbirler de Aynen Devam: Hissede halihazırda yürürlükte olan; açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri, tek fiyat uygulaması süresince de eksiksiz uygulanmaya devam edecek.

• Piyasa Yapıcılığı Durduruldu: Tedbir kuralları gereği; piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören SANEL paylarında, tek fiyat yöntemi uygulandığı sürece piyasa yapıcılık faaliyeti gerçekleştirilemeyecek.

HEDEF HOLDİNG (HEDEF) HİSSELERİNE 3 YENİ YASAK BİRDEN

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi kapsamında, Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) paylarındaki işlemler mercek altına alındı. Tedbir Yönetim Sistemi'nin devreye girmesiyle hisse üzerindeki baskı artırıldı.

• Yasaklar Katlandı: HEDEF paylarında zaten uygulanmakta olan mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak bugünden itibaren 1 ay süreyle; "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyatı Kötüleştirme Yasağı" tedbirleri de sisteme eklendi. Holding hisselerindeki bu kısıtlamalar da 5 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında getirilen bu kısıtlamalar; payların işlem gördüğü pazarın/platformun kendi kurallarından, pazar değişimlerinden veya diğer düzenlemelerden bağımsız olarak işler.

Diğer kuralların süresi dolsa dahi, bu tedbirler 5 Ağustos 2026 seans sonuna kadar kesintisiz uygulanacaktır. Ayrıca mevcut genel kurallar gereği, borsada yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir.

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