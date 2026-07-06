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İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı. 20,90 TL'den gerçekleşen halka arza 901 bin 609 yatırımcı katılırken bireysel talep 2,33 kat oldu.

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı. 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20,90 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda toplam 901 bin 609 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Halka arzda bireysel yatırımcı talebi tahsisatın 2,33 katına, kurumsal yatırımcı talebi ise 5,86 katına ulaştı.

İSVEA SERAMİK HALKA ARZINA YOĞUN İLGİ

Şirketin halka arzında 67 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirilirken, halka arzın büyüklüğü 1 milyar 400 milyon 300 bin TL oldu.

Toplam talep ise 250 milyon 998 bin 886 TL nominal seviyesinde gerçekleşti.

ISVEA DETAYLAR
Halka arz fiyatı 20,90 TL
Halka arz büyüklüğü 1,400 milyar TL
Satılan pay 67 milyon adet
Toplam yatırımcı 901.609
Bireysel talep 2,33 kat
Kurumsal talep 5,86 kat

BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCI TALEBİ

Halka arz sonuçlarına göre;

Yurt içi bireysel yatırımcı: Tahsisatın 2,33 katı talep
Yurt içi kurumsal yatırımcı: Tahsisatın 5,86 katı talep

Dağıtım kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara 40,2 milyon TL, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 26,8 milyon TL nominal değerli pay tahsis edildi.

Yatırımcı Grubu Tahsisat Talep Dağıtım
Yurt içi bireysel 40.200.000 93.866.462 40.200.000
Yurt içi kurumsal 26.800.000 157.132.424 26.800.000
Toplam 67.000.000 250.998.886 67.000.000

İsvea halka arz sonuçları! Kaç kişi katıldı, kaç lot düştü?, Görsel 1

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