İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin halka arz sonuçları açıklandı. 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20,90 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda toplam 901 bin 609 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Halka arzda bireysel yatırımcı talebi tahsisatın 2,33 katına, kurumsal yatırımcı talebi ise 5,86 katına ulaştı.

İSVEA SERAMİK HALKA ARZINA YOĞUN İLGİ

Şirketin halka arzında 67 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirilirken, halka arzın büyüklüğü 1 milyar 400 milyon 300 bin TL oldu.

Toplam talep ise 250 milyon 998 bin 886 TL nominal seviyesinde gerçekleşti.

ISVEA DETAYLAR Halka arz fiyatı 20,90 TL Halka arz büyüklüğü 1,400 milyar TL Satılan pay 67 milyon adet Toplam yatırımcı 901.609 Bireysel talep 2,33 kat Kurumsal talep 5,86 kat

BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCI TALEBİ

Halka arz sonuçlarına göre;

Yurt içi bireysel yatırımcı: Tahsisatın 2,33 katı talep

Yurt içi kurumsal yatırımcı: Tahsisatın 5,86 katı talep

Dağıtım kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara 40,2 milyon TL, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 26,8 milyon TL nominal değerli pay tahsis edildi.