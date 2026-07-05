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Şa-Ra Enerji'nin talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz 8-9-10 Temmuz'da 70 TL'den gerçekleşecek. 89 milyon lot satışa sunulacak.

Şa-Ra Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket, yatırımcılardan 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Paylar 70 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzda toplam 89 milyon lot dağıtılacak ve dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak.

Hisse Kodu SARAE
Talep Toplama 8-9-10 Temmuz 2026
Hisse Fiyatı 70 TL
Dağıtım Bireysele Eşit
Katılım Endeksi Uygun Değil
Satılacak Lot 89.000.000
Halka Arz Büyüklüğü 6,23 milyar TL
Pazar Yıldız Pazar
Konsorsiyum Lideri Tera Yatırım
Halka Açıklık %20,02

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞER?

Dağıtım yöntemi bireysele eşit olacağı için katılımcı sayısı arttıkça yatırımcı başına düşecek lot miktarı azalacak.

Saat ve Saat (SSAAT) halka arz tarihleri belli oldu Saat ve Saat (SSAAT) halka arz tarihleri belli oldu
Katılım Tahmini Lot Yaklaşık Tutar
500.000 62 Lot 4.340 TL
600.000 52 Lot 3.640 TL
700.000 48 Lot 3.360 TL
800.000 41 Lot 2.870 TL
900.000 36 Lot 2.520 TL
1.000.000 32 Lot 2.240 TL
1.200.000 27 Lot 1.890 TL
1.500.000 21 Lot 1.470 TL
2.000.000 16 Lot 1.120 TL
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HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK GELİR NASIL KULLANILACAK?

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında 44,5 milyon lot, ortak satışı kapsamında ise 44,5 milyon lot yatırımcılara sunulacak.

Toplamda 89 milyon adet pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı %20,02 olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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