Şa-Ra Enerji'nin talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz 8-9-10 Temmuz'da 70 TL'den gerçekleşecek. 89 milyon lot satışa sunulacak.
Şa-Ra Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket, yatırımcılardan 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Paylar 70 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzda toplam 89 milyon lot dağıtılacak ve dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak.
|Hisse Kodu
|SARAE
|Talep Toplama
|8-9-10 Temmuz 2026
|Hisse Fiyatı
|70 TL
|Dağıtım
|Bireysele Eşit
|Katılım Endeksi
|Uygun Değil
|Satılacak Lot
|89.000.000
|Halka Arz Büyüklüğü
|6,23 milyar TL
|Pazar
|Yıldız Pazar
|Konsorsiyum Lideri
|Tera Yatırım
|Halka Açıklık
|%20,02
ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞER?
Dağıtım yöntemi bireysele eşit olacağı için katılımcı sayısı arttıkça yatırımcı başına düşecek lot miktarı azalacak.
|Katılım
|Tahmini Lot
|Yaklaşık Tutar
|500.000
|62 Lot
|4.340 TL
|600.000
|52 Lot
|3.640 TL
|700.000
|48 Lot
|3.360 TL
|800.000
|41 Lot
|2.870 TL
|900.000
|36 Lot
|2.520 TL
|1.000.000
|32 Lot
|2.240 TL
|1.200.000
|27 Lot
|1.890 TL
|1.500.000
|21 Lot
|1.470 TL
|2.000.000
|16 Lot
|1.120 TL
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK GELİR NASIL KULLANILACAK?
Şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında 44,5 milyon lot, ortak satışı kapsamında ise 44,5 milyon lot yatırımcılara sunulacak.
Toplamda 89 milyon adet pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı %20,02 olacak.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.