Şa-Ra Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket, yatırımcılardan 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Paylar 70 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arzda toplam 89 milyon lot dağıtılacak ve dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak.

Hisse Kodu SARAE Talep Toplama 8-9-10 Temmuz 2026 Hisse Fiyatı 70 TL Dağıtım Bireysele Eşit Katılım Endeksi Uygun Değil Satılacak Lot 89.000.000 Halka Arz Büyüklüğü 6,23 milyar TL Pazar Yıldız Pazar Konsorsiyum Lideri Tera Yatırım Halka Açıklık %20,02

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞER?

Dağıtım yöntemi bireysele eşit olacağı için katılımcı sayısı arttıkça yatırımcı başına düşecek lot miktarı azalacak.

Katılım Tahmini Lot Yaklaşık Tutar 500.000 62 Lot 4.340 TL 600.000 52 Lot 3.640 TL 700.000 48 Lot 3.360 TL 800.000 41 Lot 2.870 TL 900.000 36 Lot 2.520 TL 1.000.000 32 Lot 2.240 TL 1.200.000 27 Lot 1.890 TL 1.500.000 21 Lot 1.470 TL 2.000.000 16 Lot 1.120 TL

HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK GELİR NASIL KULLANILACAK?

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400 milyon TL'den 444,5 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında 44,5 milyon lot, ortak satışı kapsamında ise 44,5 milyon lot yatırımcılara sunulacak.

Toplamda 89 milyon adet pay halka arz edilecek ve halka açıklık oranı %20,02 olacak.

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