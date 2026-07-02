SPK, Saat ve Saat halka arzını onayladı. 56 TL fiyattan gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğü ek satış dahil 4,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. İşte tüm detaylar!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda 66.944.955 lot satışa sunulurken, ek satışla birlikte halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL'ye ulaşabilecek.
TOPLAM 66.944.955 ADET PAY
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı.
Halka arz, 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek. Toplam 66.944.955 adet pay yatırımcılara sunulacak.
Fazla talep oluşması halinde 13.388.991 adet ek pay satışı yapılabilecek.
Ek satış hariç halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,75 milyar TL, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 4,50 milyar TL olacak.
|Saat ve Saat
|Detay
|Halka Arz Fiyatı
|56,00 TL
|Toplam Pay
|66.944.955 Lot
|Sermaye Artırımı
|40.166.973 Lot
|Ortak Satışı
|26.777.982 Lot
|Ek Satış
|13.388.991 Lot
|Halka Arz Büyüklüğü
|3,75 milyar TL
|Ek Satış Dahil Büyüklük
|4,50 milyar TL
|Dağıtım Yöntemi
|Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım
|Pazar
|Yıldız Pazar (planlanan)
|T1/T2 Bakiye
|Kullanılamayacak
SAAT VE SAAT NE İŞ YAPIYOR?
Saat ve Saat, saat, akıllı saat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen distribütör ve perakende şirketleri arasında yer alıyor.
Şirket;
Saat ve aksesuar satışı
Distribütörlük faaliyetleri
Fiziki mağazacılık
E-ticaret
Bayi ve zincir mağaza satışları
Kurumsal satış
Teknik servis alanlarında faaliyet gösteriyor.
Portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fossil, Furla, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi birçok uluslararası marka bulunuyor.
ORTAKLAR DA PAY SATACAK
Halka arz kapsamında mevcut ortaklar da pay satışı gerçekleştirecek.
Ramazan Kaya: 11.506.638 lot
Hamza Kaya: 11.506.638 lot
Nurullah Dönmez: 3.764.706 lot
Toplam ortak satışı 26.777.982 lot olacak.
Fazla talep oluşması halinde aynı ortaklara ait 13.388.991 lot ek pay satışı yapılabilecek.
HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği gelirin;
%20'sini finansal borçların ödenmesinde,
%80'ini işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.
Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelir ise paylarını satan ortaklara ait olacak.
1 YIL SATMAMA TAAHHÜDÜ
Şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Katılım endeksine uygunluk durumu ile talep toplama tarihleri ve borsa işlem kodu ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.