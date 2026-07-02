Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda 66.944.955 lot satışa sunulurken, ek satışla birlikte halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL'ye ulaşabilecek.

TOPLAM 66.944.955 ADET PAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Halka arz, 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek. Toplam 66.944.955 adet pay yatırımcılara sunulacak.

Fazla talep oluşması halinde 13.388.991 adet ek pay satışı yapılabilecek.

Ek satış hariç halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,75 milyar TL, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 4,50 milyar TL olacak.

Saat ve Saat Detay Halka Arz Fiyatı 56,00 TL Toplam Pay 66.944.955 Lot Sermaye Artırımı 40.166.973 Lot Ortak Satışı 26.777.982 Lot Ek Satış 13.388.991 Lot Halka Arz Büyüklüğü 3,75 milyar TL Ek Satış Dahil Büyüklük 4,50 milyar TL Dağıtım Yöntemi Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım Pazar Yıldız Pazar (planlanan) T1/T2 Bakiye Kullanılamayacak

SAAT VE SAAT NE İŞ YAPIYOR?

Saat ve Saat, saat, akıllı saat ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen distribütör ve perakende şirketleri arasında yer alıyor.

Şirket;

Saat ve aksesuar satışı

Distribütörlük faaliyetleri

Fiziki mağazacılık

E-ticaret

Bayi ve zincir mağaza satışları

Kurumsal satış

Teknik servis alanlarında faaliyet gösteriyor.

Portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fossil, Furla, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi birçok uluslararası marka bulunuyor.

ORTAKLAR DA PAY SATACAK

Halka arz kapsamında mevcut ortaklar da pay satışı gerçekleştirecek.

Ramazan Kaya: 11.506.638 lot

Hamza Kaya: 11.506.638 lot

Nurullah Dönmez: 3.764.706 lot

Toplam ortak satışı 26.777.982 lot olacak.

Fazla talep oluşması halinde aynı ortaklara ait 13.388.991 lot ek pay satışı yapılabilecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği gelirin;

%20'sini finansal borçların ödenmesinde,

%80'ini işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.

Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelir ise paylarını satan ortaklara ait olacak.

1 YIL SATMAMA TAAHHÜDÜ

Şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.

Katılım endeksine uygunluk durumu ile talep toplama tarihleri ve borsa işlem kodu ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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