"Borsada satış" ve "tamamen eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, seans kapanışının ardından paylar yatırımcıların hesaplarına yansımaya başladı.

Gelen ilk verilere göre halka arza katılan katılımcıların büyük çoğunluğu talep ettiği miktarda hissenin sahibi oldu.

HERKES İSTEDİĞİ KADAR LOT SAHİBİ OLDU

Tamamen eşit dağıtım yönteminde bireysel veya kurumsal ayrımı olmaksızın, başvuru sırası ve talebe göre dağıtım yapıldığından, yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda istedikleri payları portföylerine eklemeyi başardı.

Halka arza yönelik kesin katılım sayısı, toplam talep miktarı ve kurumsal dağılım gibi resmi detaylar ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanacak.

SOHOE HALKA ARZININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Giyim ve enerji gibi iki stratejik sektörü bünyesinde barındıran şirketin halka arz künyesi şu şekilde kayıtlara geçti:

• Hisse Kodu: SOHOE

• Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

• Toplam Dağıtılan Pay: 100.000.000 (100 Milyon) Lot

• Arz Büyüklüğü: 1,5 Milyar TL

• Dağıtım Modeli: Tamamen Eşit Dağıtım (Borsada Satış)

Katılım endeksine uygun olarak ihraç edilen ve tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden T1-T2 nakit bakiyeleri kullanılarak katılım sağlanan halka arzda süreç sorunsuz tamamlandı.

BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sürecinin nakit ve takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından Soho Giyim ve Enerji (SOHOE) paylarının, önümüzdeki hafta Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreniyle birlikte resmen işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Şirketin borsadaki ilk işlem günü, SPK ve Borsa İstanbul onayının ardından netleşecek.