Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, hazırlanan kapsamlı bir projenin TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alındığı açıklandı.

Söz konusu destek; koordinasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi dâhilinde sağlandı. BETAE’nin TÜBİTAK 1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı çerçevesinde sunduğu şu proje kabul görerek destek almaya hak kazandı:

"Yağlı Tip Güç Transformatörlerinde DGA ve Yağ Karakterizasyonuna Dayalı Yapay Zekâ Tabanlı Kalan Ömür ve Karbon Ayak İzi Tahmini"

ÖMÜR VE KARBON AYAK İZİ ANALİZİ

Onaylanan proje; güç transformatörlerinden sağlanan DGA (Çözünmüş Gaz Analizi) ve yağ karakterizasyon verilerinin ileri yapay zekâ algoritmalarıyla işlenmesini temel alıyor.

Geliştirilecek bu yenilikçi sistem sayesinde:

• Etkin İzleme ve Optimizasyon: Transformatörlerin anlık durumları dijital olarak takip edilecek ve kullanım ömürleri en üst seviyeye çıkarılacak.

• Verimli Bakım Yönetimi: Bakım süreçleri kestirimci yaklaşımlarla çok daha verimli yönetilerek arıza riskleri minimize edilecek.

• Çevresel Etki Analizi: Cihazların çevresel etkileri ve karbon ayak izleri hassas bir şekilde ölçülebilir hale getirilecek.

"TEKNOLOJİK YETKİNLİĞİMİZİ VE VİZYONUMUZU GÜÇLENDİRECEK"

Konuya ilişkin BETAE tarafından yapılan değerlendirmede, elde edilen bu stratejik desteğin şirketin yapay zekâ, ileri mühendislik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik kulvarlarındaki teknik yetkinliğini pekiştireceği vurgulandı.

Şirket, bu projenin hem akıllı ve verimli yeni nesil transformatör teknolojileri geliştirme hedeflerine hem de küresel sürdürülebilirlik vizyonuna ivme kazandıracağını belirtti.

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