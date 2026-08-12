Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzları onaylanan Kapeks Kimya, Teknika Plast ve Türker Vangölü Enerji için talep toplama süreci bugün başladı. Üç şirkette talepler 12-13-14 Ağustos tarihlerinde alınacak. Öte yandan 73,70 TL fiyatla halka arz edilen Çitlekçi Mağazacılık'ta ise 10 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci bugün sona erecek. Böylece 12 Ağustos'ta yatırımcıların karşısında aynı anda 4 halka arz bulunuyor.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZINDA 25,1 MİLYON LOT SATILACAK

Kapeks Kimya halka arzında toplam 25 milyon 100 bin adet pay 94 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Şirketin halka arz büyüklüğünün 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olması bekleniyor. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yurt içi bireysel yatırımcılara 12 milyon 550 bin lot ayrılırken bu grupta eşit dağıtım uygulanacak.

Katılımcı sayısına göre teorik dağıtım hesabında 500 bin bireysel yatırımcı olması halinde yaklaşık 25 lot, 700 bin yatırımcı olması halinde 17-18 lot, 1 milyon yatırımcı olması halinde ise 12-13 lot dağıtılabileceği hesaplanıyor.

Kapeks Kimya paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtilirken, halka açıklık oranının yüzde 20,1 olması bekleniyor.

TEKNİKA PLAST 85,40 TL'DEN HALKA ARZ EDİLECEK

Teknika Plast halka arzında 31 milyon adet pay 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olacak.

31 milyon lotun 25 milyon adedi sermaye artırımı, 6 milyon adedi ise mevcut ortakların pay satışı yoluyla halka arz edilecek.

Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanması planlanırken, 700 bin katılım olması halinde kişi başına yaklaşık 18 lot düşebileceği tahmin ediliyor. 18 lotun parasal karşılığı 1.537,20 TL olacak.

Teknika Plast paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtilirken, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 24,8 olacak.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ'DE HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 10,54 MİLYAR TL'YE ÇIKABİLİR

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. halka arzında ek satış hariç toplam 65 milyon adet pay 136 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Ek satış hariç halka arz büyüklüğü 8 milyar 840 milyon TL olacak. Fazla talep gelmesi halinde 12 milyon 500 bin adet ek payın da satışa sunulmasıyla toplam lot sayısı 77 milyon 500 bine, halka arz büyüklüğü ise 10 milyar 540 milyon TL'ye kadar çıkabilecek.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ek satış hariç 29 milyon 250 bin lot ayrıldı. Bu grupta eşit dağıtım uygulanacak.

Teorik hesaplamaya göre 500 bin bireysel katılımda 58-59 lot, 700 bin katılımda 41-42 lot, 1 milyon katılımda ise 29-30 lot dağıtılabileceği tahmin ediliyor.

Türker Vangölü Enerji paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olmadığı belirtiliyor.

3 HALKA ARZIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 13,85 MİLYAR TL

Ek satışlar dikkate alınmadan üç halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 13 milyar 846 milyon 800 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Kapeks Kimya: 2 milyar 359 milyon 400 bin TL

Teknika Plast: 2 milyar 647 milyon 400 bin TL

Türker Vangölü Enerji: 8 milyar 840 milyon TL

Türker Vangölü Enerji'de ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde üç halka arzın toplam büyüklüğü 15 milyar 546 milyon 800 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

TALEP TOPLAMA 3 GÜN SÜRECEK

Kapeks Kimya, Teknika Plast ve Türker Vangölü Enerji halka arzlarında talep toplama işlemleri 12 Ağustos Çarşamba günü başlayacak ve 14 Ağustos Cuma günü sona erecek.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA SÜRECİ SONA ERİYOR

Çitlekçi Mağazacılık halka arzında 36,5 milyon lot 73,70 TL'den yatırımcılara sunulurken, 14,6 milyon lotun ayrıldığı bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım uygulanıyor ve talep toplama bugün tamamlanıyor.