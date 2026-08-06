Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzına onay verdiği Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., yatırımcıların gündemine oturdu. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar ise "Türker Vangölü Enerji kaç lot verir?", "Türker toplam kaç lot dağıtacak?", "Türker halka arz fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Türker Vangölü Enerji halka arzına ilişkin tüm detaylar...

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Türker Vangölü Enerji halka arzında yatırımcılara ek pay satışı hariç toplam 65 milyon adet pay sunulacak.

Bu payların;

37 milyon 500 bin adedi sermaye artırımı,

27 milyon 500 bin adedi ise mevcut ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

Fazla talep gelmesi halinde 12 milyon 500 bin adet ek pay satışı yapılabilecek. Böylece toplam halka arz miktarı 77 milyon 500 bin lota yükselebilecek.

HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Türker Vangölü Enerji payları 136 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Ek pay satışı hariç halka arz büyüklüğü 8 milyar 840 milyon TL olacak.

Ek satış hakkının tamamen kullanılması halinde ise halka arz büyüklüğü 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz kapsamında yatırımcılara 65 milyon lot dağıtılacak. Ek satışın tamamının kullanılması halinde bu rakam 77 milyon 500 bin lota çıkacak.

Ancak kişi başına kaç lot düşeceği henüz belli değil. Dağıtılacak lot sayısı, talep toplama sürecine katılan yatırımcı sayısına göre netleşecek.

Taslak izahnameye göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi uygulanması planlanıyor.

HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK?

SPK bültenindeki verilere göre halka açıklık oranı;

Ek pay satışı hariç %11,47,

Ek pay satışının tamamının gerçekleşmesi halinde ise %13,67 olacak.

TÜRKER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır.

SPK halka arzı onayladı ancak talep toplama tarihleri ve kesin tahsisat oranları henüz açıklanmadı.

HANGİ KURUMLAR ARACILIK EDECEK?

Halka arz konsorsiyumunda;

Halk Yatırım

Ziraat Yatırım

Vakıf Yatırım yer alacak.

Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;

%60-70'ini Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yatırım harcamalarında,

%30-40'ını ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

30 GÜN FİYAT İSTİKRARI PLANLANIYOR

Taslak izahnameye göre halka arzın ardından 30 gün fiyat istikrarı işlemi uygulanması planlanıyor.

Bu kapsamda halka arzdan elde edilen brüt gelirin %20'sine kadar kaynak kullanılabilecek. Fiyat istikrarı işlemlerinin Halk Yatırım tarafından yürütülmesi planlanıyor.

Şirket ve ortaklar için ayrıca 1 yıl satmama taahhüdü bulunuyor.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin BIST Katılım Endeksi'ne uygunluk durumu henüz kesinleşmedi. Nihai değerlendirme, onaylı izahname ve Borsa İstanbul'un yayımlayacağı katılım esaslı pay listesiyle birlikte netleşecek.

TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Türkerler Holding iştiraki olan Türker Vangölü Enerji, VEDAŞ ve VEPSAŞ aracılığıyla Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis'te elektrik dağıtımı ve perakende elektrik satışı faaliyetleri yürütüyor.

Şirket ayrıca şebeke yatırımları, trafo modernizasyonu, bakım-onarım, arıza yönetimi ve toptan elektrik ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.