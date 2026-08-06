Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzına onay verdiği Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar ise "Teknika Plast kaç lot verir?", "Toplam kaç lot dağıtılacak?", "Halka arz fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Teknika Plast halka arzına ilişkin tüm detaylar...

TEKNİKA PLAST HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Teknika Plast halka arzında yatırımcılara 31 milyon adet pay sunulacak.

Bu payların;

25 milyon adedi sermaye artırımı,

6 milyon adedi ise mevcut ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

Halka arzda ek pay satışı bulunmuyor.

HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Teknika Plast payları 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olacak.

Bunun;

2 milyar 135 milyon TL'si sermaye artırımından,

512 milyon 400 bin TL'si ise ortak satışından oluşacak.

TEKNİKA PLAST HALKA ARZINDA TAHMİNİ LOT DAĞILIMI

Teknika Plast halka arzında kişi başına düşecek lot sayısı henüz kesinleşmedi. Ancak toplam 31 milyon lotun eşit dağıtıldığı varsayımıyla yapılan örnek hesaplamalara göre;

250 bin yatırımcı katılırsa kişi başına yaklaşık 124 lot,

500 bin yatırımcı katılırsa yaklaşık 62 lot,

750 bin yatırımcı katılırsa yaklaşık 41 lot,

1 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 31 lot,

1,25 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 25 lot,

1,5 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 20 lot,

2 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 15 lot,

2,5 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 12 lot,

3 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 10 lot,

3,5 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 9 lot,

4 milyon yatırımcı katılırsa yaklaşık 7 lot düşebilir.

Not: Bu hesaplamalar tamamen örnek niteliğindedir. Kesin lot dağılımı; talep toplama dönemine katılan yatırımcı sayısı, yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları ve onaylı izahnamede yer alacak dağıtım esaslarına göre değişiklik gösterecektir.

HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Teknika Plast'ın halka açıklık oranı %24,8 olacak.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayır.

SPK halka arzı onayladı ancak talep toplama tarihleri ve kesin tahsisat oranları henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin onaylı izahnameyle birlikte duyurulması bekleniyor.

HANGİ KURUM ARACILIK EDECEK?

Teknika Plast halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

Taslak izahnameye göre payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, halka arzda;

Yurt içi bireysel yatırımcı,

Yüksek başvurulu yatırımcı,

Yurt içi kurumsal yatırımcı,

Yurt dışı kurumsal yatırımcı

gruplarına tahsisat yapılması öngörülüyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonun;

%30-40'ını devam eden yatırımların tamamlanması ve alternatif yatırım fırsatlarında,

%30-40'ını işletme sermayesinde,

%25-35'ini ise finansal borçluluğun azaltılmasında kullanmayı planlıyor.

Taslak izahnameye göre şirket ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü öngörülürken, fiyat istikrarı uygulamasına ilişkin ayrıntılar daha sonra açıklanacak.

TEKNİKA PLAST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Teknika Plast'ın BIST Katılım Endeksi'ne uygunluk durumu henüz kesinleşmedi. Nihai değerlendirme, onaylı izahname ve Borsa İstanbul'un yayımlayacağı katılım esaslı pay listesiyle birlikte netleşecek.

TEKNİKA PLAST NE İŞ YAPIYOR?

1993 yılında kurulan Teknika Plast, yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Manisa merkezli şirket; gıda, hızlı tüketim, beyaz eşya, elektronik, otomotiv ve altyapı sektörlerine yönelik plastik ürünler üretiyor.

Şirket, 25'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Manisa'nın Demirci ilçesinde 18 MW kapasiteli güneş enerjisi santraline de sahip bulunuyor.