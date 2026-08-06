Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bilgilendirmede, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilmesi planlanan paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin reddedildiği doğrulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 05.08.2026 tarih ve 2026/49 sayılı bülten kararı doğrultusunda, şirketin planladığı mevcut bedelli sermaye artırımı süreci resmen iptal edilmiş oldu.

YATIRIMCILARA "GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ" MESAJI

Şirket yönetimi, SPK’nın olumsuz kararının ardından sürecin hukuki ve mevzuat boyutunu yakından incelediklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, konuya ilişkin yaşanacak yeni gelişmelerin ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı.