Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2027 yılında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yüzde 27,26 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan güncellemeyle birlikte belediyelerin vergi matrahı hesaplamasında kullanacağı değerler artarken, taşınmazların emlak vergisi tutarlarında da yukarı yönlü bir tablo şekillendi.

VERGİ MATRAHI NASIL BELİRLENECEK?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında uygulamaya girecek yeni düzenlemeye göre, belediyeler ve ilgili kurumlar taşınmazların vergi değerini iki temel kritere göre hesaplayacak:

• Bakanlıklarca yüzde 27,26 artışla güncellenen 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,

• Taşınmazın yer aldığı arsa veya arsa payı değeri.

Bu iki unsurun birleşimiyle nihai emlak vergisi matrahı ortaya çıkacak.

MESKEN BİNALARINDA METREKARE MALİYET SINIRLARI

2027 yılı için mesken nitelikli binaların sınıfına göre belirlenmiş alt ve üst metrekare maliyet limitleri şu şekilde sıralandı:

• Lüks İnşaatlar: 12.642,67 TL – 27.712,26 TL

• Birinci Sınıf İnşaatlar: 5.335,40 TL – 18.532,07 TL

• İkinci Sınıf İnşaatlar: 3.758,56 TL – 12.555,79 TL

• Üçüncü Sınıf İnşaatlar: 1.269,61 TL – 8.551,49 TL

• Basit İnşaatlar: 604,10 TL – 3.856,64 TL

Not: Konutlar için en düşük inşaat maliyeti 604,10 TL, en yüksek maliyet ise 27.712,26 TL olarak uygulanacak.

TİCARİ VE KAMUSAL YAPILAR DA UNUTULMADI

Yeni tebliğ sadece konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi ticari, sosyal ve kamusal nitelikteki tüm yapı türlerinin metrekare maliyet bedelleri de güncellenen oranlar doğrultusunda yeniden hesaplandı.

Önümüzdeki süreçte mükelleflerin ödeyeceği nihai emlak vergisi rakamları, yeni cetveller üzerinden şekillenecek.