Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin kiralık sosyal konut projesinde süreç hızlanıyor. İlk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek proje için başvuruların eylül ayında başlaması planlanırken, başvuru şartları ve kira bedellerine ilişkin ayrıntıların TOKİ tarafından yayımlanacak uygulama esaslarıyla netleşmesi bekleniyor.

Projeyle dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konutlara erişiminin kolaylaştırılması ve İstanbul'da yükselen kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Kiralık sosyal konutlardan yararlanacak vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Hak kazananlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Konutlar 3 yıllığına kiraya verilecek. Sürenin sonunda daireler bakım ve kontrollerin ardından yeniden ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projede öncelikli olarak şu grupların yer alması planlanıyor;

-Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar

-Belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler

-Sosyal yardım alan aileler

-Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalanlar

-Emekliler

-Memurlar

-Engelli vatandaşlar

Kesin başvuru kriterleri ve kontenjan dağılımı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanacak.

İSTANBUL'DA İKAMET VE GELİR ŞARTI BEKLENİYOR

Başvurularda belirli süre İstanbul'da ikamet etme ve hane halkı gelirine ilişkin kriterlerin uygulanması öngörülüyor.

Ancak bu şartların ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmadı.

KİRA BEDELLERİ NE KADAR OLACAK?

Projede yer alacak 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kira bedellerinin, bulundukları bölgedeki piyasa kira fiyatlarının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada, 30 bin TL seviyesindeki bir piyasa kirasının yaklaşık yarısı, hatta bazı bölgelerde bunun da altında kira uygulanabileceğini ifade etmişti.

Bu nedenle kamuoyunda konuşulan "15 bin TL kira olacak" iddiası resmi olarak açıklanmış bir kira tarifesi değil, Bakan Kurum'un verdiği örnek üzerinden yapılan değerlendirmelerden ibaret.

İLK UYGULAMA İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK

Kiralık sosyal konut modeli ilk kez İstanbul'da uygulanacak.

Projenin başarılı olması halinde uygulamanın Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya gibi büyükşehirlerde de yaygınlaştırılması değerlendiriliyor.

Öte yandan hükümet, 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefini sürdürürken, kiralık sosyal konut modeliyle uzun vadede uygun fiyatlı kiralık konut arzını artırmayı ve kira fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor.