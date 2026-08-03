Ağustos ayında kira artış tavanı yüzde 31,90 olarak uygulanacak. İşte 15 bin, 20 bin, 30 bin ve 40 bin TL kira için yeni tutarlar.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı yüzde 31,90 olarak hesaplandı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 artarken, kira zam oranında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 31,90 oldu.
Geçen ay kira artış tavanı yüzde 32,03 olarak uygulanmıştı.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI ÖRNEK HESAPLAMALARI
|Mevcut Kira
|Zam Tutarı
|Yeni Kira
|15.000 TL
|4.785 TL
|19.785 TL
|20.000 TL
|6.380 TL
|26.380 TL
|25.000 TL
|7.975 TL
|32.975 TL
|30.000 TL
|9.570 TL
|39.570 TL
|40.000 TL
|12.760 TL
|52.760 TL