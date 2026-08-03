Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı yüzde 31,90 olarak hesaplandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 artarken, kira zam oranında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 31,90 oldu.

Geçen ay kira artış tavanı yüzde 32,03 olarak uygulanmıştı.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI ÖRNEK HESAPLAMALARI