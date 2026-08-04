Uzun süredir sıkışık bir bantta işlem gören gümüş, kritik destek seviyelerini korumaya çalışırken analistler bir sonraki sert hareketin yönüne ilişkin teknik seviyeleri açıkladı.

Saat 11:45 itibarıyla ons gümüş 59 dolar seviyesine yakın yükseliş ivmesini sürdürürken, gram gümüş ise yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 90 TL seviyesine tırmandı.

GÜMÜŞTE FİYAT SIKIŞMASI: HANGİ SEVİYELER KRİTİK?

Yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu gümüş piyasasında teknik analistler iki ana senaryoya dikkat çekiyor:

• Ana Destek Bölgesi (56 - 57 Dolar): Ons gümüş için en kritik eşik olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu bandın altına sarkması durumunda satış baskısının derinleşebileceği ve 51 - 52 dolar aralığının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

• Yükseliş Kapısı (59 Dolar ve Üzeri): 59 dolar kalıcı olarak aşıldığı takdirde, gümüşte yukarı yönlü ivmenin hızlanarak 61 - 62 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgası başlatması bekleniyor.

ALTINDA DOLAR BASKISI SÜRÜYOR

Altın tarafında ise ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen güçlenen ABD doları, fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Ons altında yön arayışı sürerken teknik seviyeler şu şekilde sıralanıyor:

• Önemli Destek: 4.020 - 4.040 dolar bandı. Bu seviyenin kırılması halinde fiyatların 3.930 - 3.950 dolar aralığına gerileme riski bulunuyor.

• Yön Değişim Eşiği: 4.100 dolar seviyesi. Bu tutunmanın sağlanması durumunda ons altının 4.180 - 4.200 dolar bandını hedefleyeceği öngörülüyor.

PİYASALAR YENİ BİR KATALİZÖR BEKLİYOR

Analistler hem altın hem de gümüş tarafındaki mevcut yatay ve sıkışık görünümün yakında sonlanabileceğini değerlendiriyor.

Piyasaların yön bulmak için yeni bir makroekonomik veri veya jeopolitik gelişme (katalizör) beklediği, bu nedenle gümüşteki kritik destek ve direnç noktalarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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