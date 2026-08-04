Uluslararası yatırım bankası Citi’nin yayımladığı son raporda, ons altın için önümüzdeki yaklaşık bir aylık dönemde yatay veya hafif aşağı yönlü bir seyir ihtimaline dikkat çekildi.

Buna karşın banka, yükseliş kanalının bozulmadığını vurgulayarak şu fiyat hedeflerini paylaştı:

• 2026 Son Çeyreği: Ons altında 4.500 dolar hedefi.

• 2027 İlk Yarısı: Yükselişin ivme kazanarak ons altını 5.000 dolar seviyesine taşıması beklentisi.

Gelişmelerin gölgesinde spot altın haftanın ikinci işlem gününde yüzde 0,2 artışla 4.062 dolar seviyesine yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,7 primle işlem gördü.

PİYASALARIN KİLİT ODAK NOKTASI: ABD İSTİHDAM VERİLERİ

Altın fiyatlarındaki anlık dalgalanmalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentiler belirleyici oluyor. Bu hafta açıklanacak kritik veriler, Fed’in patikasını netleştirecek:

• Salı: JOLTS açık iş pozisyonları

• Çarşamba: ADP özel sektör istihdamı

• Cuma: Tarım dışı istihdam (TDI)

Uzman Görüşü:

Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, altının şu an bir konsolidasyon (dengelenme) evresinde olduğunu belirterek, ABD iş gücü verilerinde yaşanabilecek olası bir zayıflamanın ABD Dolarını baskılayacağını ve bu durumun altın fiyatlarına doğrudan destek verebileceğini ifade etti.

Piyasalarda Fed’in Eylül ayındaki olası faiz hamleleri yüzde 65 ihtimalle fiyatlanırken, faiz artış baskısının hafiflemesi altın için en önemli pozitif katalizör olarak görülüyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER GÜVENLİ LİMAN İŞTAHINI CANLI TUTUYOR

Altın üzerindeki bir diğer ana etken ise Orta Doğu’daki jeopolitik riskler. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile diplomatik temasların sürdüğüne yönelik açıklamalarına karşılık Tahran yönetiminin bu iddiaları reddetmesi, bölgedeki belirsizliği artırdı.

Analistler, tırmanan gerilimin enerji maliyetlerini artırarak küresel enflasyon baskısını diri tutabileceğini, bunun da enflasyondan korunma aracı olarak altına olan talebi desteklemeye devam edeceğini değerlendiriyor.

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