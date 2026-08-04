Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., (ALBTN) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre katlayarak güçlü bir bilanço ortaya koydu.

Açıklanan 2026/6 finansal özet verilerine göre şirketin satış ve kârlılık rakamlarında belirgin bir yükseliş kaydedildi:

• Satış Gelirleri: 1,24 milyar TL

• Net Dönem Kârı: 95,79 milyon TL (Geçen yılın aynı döneminde 1,4 milyon TL)

Geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla kârlılığını belirgin şekilde artıran şirket, operasyonel büyümesini finansal tablolara da yansıtmış oldu.

HALKA ARZ DETAYLARI VE PİYASA PERFORMANSI

Temmuz ayı sonunda borsaya adım atan Albayrak Hazır Beton'un halka arzına ilişkin öne çıkan veriler ise şu şekilde:

• Halka Arz Tarihi: 22-23 Temmuz 2026

• İşlem Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2026

• Halka Arz Fiyatı: 38,60 TL

• Halka Arz Büyüklüğü: 2,7 milyar TL

• Halka Açıklık Oranı: Yüzde 28

Borsadaki ilk işlem günlerine halka arz fiyatının altında (27 - 31 TL bandında) satıcılı bir seyirle başlayan ALBTN payları, açıklanan güçlü bilançonun ardından primli seyrediyor.

Hisseler, saat 10:40 itibarıyla yüzde 2'ye yakın yükselişle 27,80 TL seviyelerinden işlem görüyor.

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