Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR), 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı hisse geri alım kararı detaylarını kamuoyuna sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu; geri alım hamlesiyle hisse fiyatında sağlıklı bir yapının oluşmasına katkı sağlanmasının ve yatırımcıların fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

BÜTÇE ŞİRKET ÖZKAYNAKLARINDAN KARŞILANACAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili ilke kararları doğrultusunda başlatılan geri alım programı kapsamındaki mali detaylar şu şekilde belirlendi:

• Azami Fon Tutarı: 500.000.000,00 TL (500 milyon TL)

• Azami Pay Sayısı: 50.000.000 adet (lot)

• Geri Alım Süresi: Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren azami 1 yıl

• Finansman Kaynağı: Şirket özkaynakları

YETKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI UYGAR SARAL’DA

Geri alım programının yürütülmesine ilişkin tüm işlemler için Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uygar Saral yetkilendirildi.

Açıklamada ayrıca belirlenen azami pay sayısına ulaşıldığında programın sonlandırılacağı, yapılan tüm işlemlerin ve alınan kararların gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı belirtildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.