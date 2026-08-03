ASUZU, 3 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU), 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayının detaylarını paylaştı.
Şirketin 23 Haziran 2026 tarihinde SPK'ya ilettiği ihraç belgesi onay talebi, Kuruluş'un 29 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde resmi olarak onaylandı.
YURT İÇİNDE NİTELİKLİ YATIRIMCIYA SATILACAK
Alınan onay kapsamında Anadolu Isuzu, yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma aracı ihracı gerçekleştirebilecek. İhraç tavanı izin süresi 1 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
KAP bildiriminde paylaşılan ihraç tavanı ve şartlara dair künye bilgileri şu şekilde sıralandı:
• İhraççı Şirket: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)
• Yetkili Organ Karar Tarihi: 23.06.2026
• İhraç Tavanı Tutarı: 3.000.000.000 TL (3 milyar TL)
• Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
• Satış Yöntemi: Tahsisli / Nitelikli Yatırımcıya Satış
• İhraç Yeri: Yurt İçi
• SPK Onay Tarihi: 29.07.2026
• İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi: 29.07.2027