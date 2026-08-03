Sermaye piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), tarafından 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) tarafından ihraç edilen bir borçlanma aracının ödeme sürecine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

MKK açıklamasında, şirketin TRFTRLC82613 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ait 3 Ağustos 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemlerinin zamanında tamamlanamadığı ifade edildi.

Aksamanın gerekçesi olarak, ihraççı kuruluş olan Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin ödemeye konu olan tutarı MKK sistemine aktarmamış olması gösterildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Özel sektör borçlanma araçlarında yaşanan bu tür ödeme aksaklıkları piyasada yakından takip edilirken, yatırımcıların gözü kulağı Türk İlaç yönetiminden ve KAP kanalından gelecek olası yeni açıklamalara çevrildi.