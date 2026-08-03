SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş.'nin yeni bir sipariş aldığını duyurdu.

Şirketin sermayesinin yüzde 95'ine sahip olduğu BKM Bursa Kalıp A.Ş.'nin, yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam 5 milyon 732 bin 300 ABD doları tutarında sipariş aldığı bildirildi.

TESLİMATLAR 2026-2028 DÖNEMİNDE YAPILACAK

KAP açıklamasına göre söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2026, 2027 ve 2028 yılları içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Şirket, siparişin üretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceğini açıkladı.