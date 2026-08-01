Borsa İstanbul'da işlem gören çok sayıda şirket, geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni iş ilişkileri, satış sözleşmeleri, ihale sonuçları ve stratejik iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle CVK Maden'in 70 milyon dolarlık, Europen Endüstri'nin 21,31 milyon dolarlık anlaşmaları haftanın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

CVK MADEN'DEN 70 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

CVK Maden (CVKMD), Singapur merkezli Trafigura Pte. Ltd. ile 70 milyon dolar tutarında ön ödeme sözleşmesi (Prepayment Agreement) imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin TL karşılığının yaklaşık 3,31 milyar lira olduğu bildirildi.

EUROPEN'DEN 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN SATIŞ

Europen Endüstri (EUREN), Alfa Solar Enerji ile 21,31 milyon dolar tutarında solar cam satış anlaşması imzaladı. Anlaşmanın TL karşılığı yaklaşık 1,01 milyar lira olarak açıklandı.

YEO TEKNOLOJİ'DEN İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

YEO Teknoloji (YEOTK), Çad Ulusal Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketi (SNE) ile 9,76 milyon dolar (yaklaşık 462,61 milyon TL) tutarında elektrik dağıtım şebekesi dijitalizasyon projesi sözleşmesi imzaladı.

Şirket ayrıca Ova Enerji iştiraki Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin ürettiği 37,3 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

FRİGO-PAK, SASA VE TÜMOSAN'DAN YENİ ANLAŞMALAR

Frigo-Pak Gıda (FRIGO), yurt içindeki müşterilerinden toplam 330 milyon TL tutarında sipariş aldığını açıkladı.

SASA Polyester (SASA), Just In Time Trading Pvt. Ltd. ile münhasır distribütörlük anlaşması imzaladı.

Tümosan (TMSN) ise Konyaspor Kulübü ile 102 milyon TL tutarında sponsorluk anlaşmasına imza attı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN PEŞ PEŞE İŞ İLİŞKİLERİ

TEHOL, Lumison Teknoloji ile Unitree Robotics arasında alt distribütörlük, sistem entegratörlüğü ve stratejik iş birliği sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

MIA Teknoloji (MIATK), TÜSEB ile 7,5 milyon TL tutarında bakım ve teknik destek sözleşmesi imzalarken, Karabük Üniversitesi'nin 18 milyon TL bedelli elektrikli araç şarj istasyonu ihalesini kazandığını duyurdu.

ARD Bilişim (ARDYZ) ise yaklaşık 993,6 bin dolar (yaklaşık 46,95 milyon TL) tutarında bilişim malzemesi tedarik edeceğini açıkladı.

Diğer dikkat çeken gelişmeler

Özata Denizcilik (OZATD): Yurt dışındaki üç firmayla toplam 2,3 milyon dolar (109 milyon TL) tutarında gemi bakım ve onarım sözleşmesi imzaladı.

Golda Gıda (GOLDA): Yurt içi müşterisine 37,43 milyon TL tutarında ürün satışı gerçekleştirdi.

Oncosem (ONCSM): Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 117,58 milyon TL tutarındaki kemoterapi hizmet ihalesini kazandı.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 198,48 milyon TL bedelli 36 aylık SBYS sözleşmesi imzaladı.

Beta Enerji (BETAE): Seyhan 1 HES projesi kapsamında 13,5 milyon TL bedelli ihaleyi kazandı.