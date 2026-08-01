Google Haberler

Son halka arz hisselerinde geçtiğimiz haftada yalnızca 3 hisse yükseldi. 8 hisse haftayı ekside tamamlarken, en sert düşüş %40,79 ile SARAE'de görüldü.

Borsa İstanbul'da son dönemde halka arz edilen hisselerin performansı yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. 27-31 Temmuz haftasında işlem gören 11 halka arz hissesinin yalnızca 3'ü yükseliş kaydederken, 8'i haftayı değer kaybıyla tamamladı. Bazı hisselerde çift haneli kayıplar da görüldü. İşte son halka arz hisselerinin haftalık performansı...

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HALKA ARZ HİSSELERİ

Haftalık performansta Kardemir Çelik (KARCL) yüzde 10,00 yükselişle ilk sırada yer aldı. Onu İsvea Seramik (ISVEA) yüzde 7,81 ve Orzax Kimya (ORZAX) yüzde 0,48
yükselişle takip etti.

Borsa haftayı %3,48 kayıpla kapatırken kazandıran hisseler belli oldu! Borsa haftayı %3,48 kayıpla kapatırken kazandıran hisseler belli oldu!
Hisse Haftalık Değişim Fiyat
Kardemir Çelik (KARCL) %10,00 38,50 TL
İsvea Seramik (ISVEA) %7,81 47,74 TL
Orzax Kimya (ORZAX) %0,48 104,00 TL
Masfen Enerji (MASFN) -%0,04 45,66 TL
Metgün Enerji (METEN) -%1,95 19,61 TL
Ekim Turizm (EKIM) -%13,70 18,90 TL
Soho Giyim (SOHOE) -%16,18 10,41 TL
Saat ve Saat (SSAAT) -%17,28 35,04 TL
Albayrak Beton (ALBTN) -%21,24 30,40 TL
Golda Gıda (GOLDA) -%25,82 13,50 TL
Şa-Ra Enerji (SARAE) -%40,79 73,30 TL
Halka Arz Endeksi'nden 3 hisse çıkıyor Halka Arz Endeksi'nden 3 hisse çıkıyor

ÇİFT HANELİ KAYIPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hafta boyunca Şa-Ra Enerji, Golda Gıda, Albayrak Beton, Saat ve Saat, Soho Giyim ve Ekim Turizm hisseleri çift haneli değer kaybı yaşadı. Buna karşılık yükseliş kaydeden hisse sayısının sınırlı kalması, halka arz hisselerinde satış baskısının etkili olduğunu gösterdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BofA ASTOR hisselerinin yaklaşık %30'unu kendi başına aldı!BofA ASTOR hisselerinin yaklaşık %30'unu kendi başına aldı!
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Toplam yükümlülük 27,9 milyar TLFenerbahçe'nin borcu açıklandı! Toplam yükümlülük 27,9 milyar TL

Google Haberler