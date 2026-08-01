Yatırımcılarına nakit temettü ödeyecek ve bedelsiz pay verecek şirketler belli oldu. Borsa İstanbul'da geride kalan haftada Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, 4 şirket nakit temettü, 2 şirket ise kar payından bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. İşte 27-31 Temmuz haftasında yatırımcıları ilgilendiren temettü ve bedelsiz sermaye artırımı kararlarının detayları...

4 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK

Geride kalan haftada TGS Dış Ticaret (TGSAS), Türk Tuborg (TBORG), Batı Ege GYO (BEGYO) ve Türk Altın İşletmeleri (TRALT) yatırımcılarına nakit temettü dağıtma kararı aldı.

Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Tarihi TGSAS 0,30 TL 0,255 TL 25 Ağustos'a kadar TBORG 9,5209164 TL 8,0927789 TL 2 Eylül TRALT 0,50 TL 0,425 TL 6 Ekim

BEGYO TEMETTÜYÜ 5 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO), temettüsünü tek seferde değil 5 taksit halinde dağıtacak.

Taksit Brüt / Net Temettü Ödeme Tarihi 1 0,0306748 TL 20 Ağustos 2026 2 0,0122699 TL 20 Ekim 2026 3 0,0184049 TL 21 Aralık 2026 4 0,0306748 TL 22 Şubat 2027 5 0,0306748 TL 20 Nisan 2027

2 ŞİRKET BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Hafta içinde açıklanan kararlar kapsamında CW Enerji (CWENE) ile Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL), kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı aldı.

Şirket Bedelsiz Oranı CWENE %53,02005 TEHOL %87,95178

EN YÜKSEK TEMETTÜ TBORG'DAN

Bu hafta temettü kararı açıklayan şirketler arasında Türk Tuborg (TBORG), hisse başına 9,5209164 TL brüt ve 8,0927789 TL net temettü ile en yüksek nakit ödeme kararı alan şirket oldu.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek yatırımcılara ek pay vermesi anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmiyor. Temettü ise şirketlerin elde ettikleri kârın belirli bir kısmını hissedarlarına nakit olarak dağıtması anlamına geliyor.

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