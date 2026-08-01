Temettü ve bedelsiz fırsatı! 27-31 Temmuz haftasında 4 şirket nakit temettü ödemesi kararı alırken 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştireceğini açıkladı.
Yatırımcılarına nakit temettü ödeyecek ve bedelsiz pay verecek şirketler belli oldu. Borsa İstanbul'da geride kalan haftada Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, 4 şirket nakit temettü, 2 şirket ise kar payından bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. İşte 27-31 Temmuz haftasında yatırımcıları ilgilendiren temettü ve bedelsiz sermaye artırımı kararlarının detayları...
4 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK
Geride kalan haftada TGS Dış Ticaret (TGSAS), Türk Tuborg (TBORG), Batı Ege GYO (BEGYO) ve Türk Altın İşletmeleri (TRALT) yatırımcılarına nakit temettü dağıtma kararı aldı.
|Şirket
|Brüt Temettü
|Net Temettü
|Temettü Tarihi
|TGSAS
|0,30 TL
|0,255 TL
|25 Ağustos'a kadar
|TBORG
|9,5209164 TL
|8,0927789 TL
|2 Eylül
|TRALT
|0,50 TL
|0,425 TL
|6 Ekim
BEGYO TEMETTÜYÜ 5 TAKSİTTE ÖDEYECEK
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO), temettüsünü tek seferde değil 5 taksit halinde dağıtacak.
|Taksit
|Brüt / Net Temettü
|Ödeme Tarihi
|1
|0,0306748 TL
|20 Ağustos 2026
|2
|0,0122699 TL
|20 Ekim 2026
|3
|0,0184049 TL
|21 Aralık 2026
|4
|0,0306748 TL
|22 Şubat 2027
|5
|0,0306748 TL
|20 Nisan 2027
2 ŞİRKET BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK
Hafta içinde açıklanan kararlar kapsamında CW Enerji (CWENE) ile Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL), kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı aldı.
|Şirket
|Bedelsiz Oranı
|CWENE
|%53,02005
|TEHOL
|%87,95178
EN YÜKSEK TEMETTÜ TBORG'DAN
Bu hafta temettü kararı açıklayan şirketler arasında Türk Tuborg (TBORG), hisse başına 9,5209164 TL brüt ve 8,0927789 TL net temettü ile en yüksek nakit ödeme kararı alan şirket oldu.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek yatırımcılara ek pay vermesi anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmiyor. Temettü ise şirketlerin elde ettikleri kârın belirli bir kısmını hissedarlarına nakit olarak dağıtması anlamına geliyor.
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