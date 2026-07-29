Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı Türk Bankacılık Sektörü İzleme Raporu'nda bankacılık sektörüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, 2026'nın ilk çeyreğinde Türk bankalarının kârlılığının zayıfladığını belirtirken, yüksek faiz ortamı nedeniyle net faiz marjlarındaki baskının ikinci çeyrekte de devam etmesini beklediğini açıkladı.

Rapora göre, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar (RAV) oranındaki gerilemede, yabancı para cinsinden risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliğin kaldırılması önemli rol oynadı.

NET FAİZ MARJLARINDA DARALMA BEKLENİYOR

Fitch, menkul kıymet getirilerindeki düşüş, 2025'in son çeyreğindeki faiz indirimlerinin ardından kredi fiyatlamalarının yeniden yapılması, yüksek alım-satım zararları ve artan faaliyet giderlerinin bankaların kârlılığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuruluş, Türk lirası faizlerinin uzun süre yüksek seviyelerde kalması ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin enflasyonist baskıları artırması nedeniyle 2026'nın ikinci çeyreğinde net faiz marjlarının daha da daralmasını beklediğini ifade etti.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜKSELDİ

Raporda, bankacılık sektöründe takipteki kredi (NPL) oranının yükseldiğine de dikkat çekildi.

Buna göre takipteki kredi oranı, 2025 sonundaki %3,1 seviyesinden 2026 ilk çeyrek sonunda %3,3'e çıktı.

Tahsilatlar sonrasındaki net sorunlu kredi oluşum oranı ise %2,5'ten %2,1'e gerilese de yüksek seviyesini korudu.

SERMAYE YETERLİLİK ORANINDA GERİLEME

Fitch, sektörün çekirdek ana sermaye (CET1) oranında da düşüş yaşandığını bildirdi.

Rapora göre, 2025 sonunda %14,1 olan CET1 oranı, 2026'nın ilk çeyreği sonunda %11,5'e geriledi.

Kuruluş, bu düşüşün büyük ölçüde düzenleyici esnekliğin kaldırılmasından kaynaklandığını, iç sermaye yaratma kapasitesindeki sınırlı zayıflamanın da gerilemede etkili olduğunu belirtti.

DÖVİZ MEVDUATLARININ PAYI ARTTI

Raporda ayrıca, İran çatışmasının ardından yaşanan piyasa oynaklığı ve altın/dolar paritesindeki değişimin etkisiyle yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payının %35,2'den %38,1'e yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan, toplam özkaynak dışı fonlama içinde yabancı para toptan fonlamanın payının ise yaklaşık %20 seviyesinde yatay seyrettiği aktarıldı.

BORÇLANMA İHRAÇLARI YENİDEN HIZ KAZANDI

Fitch, bankaların borçlanma aracı ihraçlarının 2026'nın ilk çeyreğinde devam ettiğini, İran çatışmasının başlamasıyla kısa süreli yavaşlama yaşansa da sonraki aylarda ihraçların yeniden hız kazandığını bildirdi.

Kuruluş, uygun piyasa koşullarının oluşması halinde Türk bankalarının uluslararası borçlanma işlemlerini fırsat odaklı şekilde sürdürmesini beklediğini kaydetti.