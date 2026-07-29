Borsa İstanbul'da satış baskısı gün ortasında da etkisini sürdürdü. BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 13.692,31 puandan başlarken, yazım sırasında yüzde 0,57 düşüşle 13.611 puandan işlem gördü.

Piyasadaki zayıf seyre rağmen bazı hisselerde tavan yükselişler görülürken, bazı hisseler ise taban seviyelerine geriledi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim METEN 24,20 TL %10,00 **BIGTK

| 330,25 TL | %9,99 |

| PSDTC | 145,60 TL | %9,97 |

| MARMR | 2,38 TL | %9,68 |

| MSGYO** | 6,61 TL | %8,54 |

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim HEDEF 216,00 TL %-10,00 GUNDG 2.131,00 TL %-9,97 BIGEN 114,70 TL %-9,97 SARAE 90,40 TL %-9,96 **SKBNK

** | 8,59 TL | %-9,96 |

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir