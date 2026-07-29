Açıklanan raporlarda bazı kurumlar hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, büyük bölümünün "Al" ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyelerini koruduğu görüldü. En yüksek hedef fiyat 114,20 TL ile Ahlatcı Yatırım'dan gelirken, en düşük hedef fiyat ise 88,80 TL ile Deniz Yatırım tarafından açıklandı.

AKBANK İÇİN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Ahlatcı Yatırım 114,20 TL Al %76,78 Garanti BBVA Yatırım 110,00 TL Endeks Üstü Getiri %70,27 Pusula Yatırım 99,00 TL Tut %53,25 TERA Yatırım 97,27 TL Endeks Üstü Getiri %50,57 Şeker Yatırım 96,76 TL Al %49,78 Yapı Kredi Yatırım 95,00 TL Al %47,05 İş Yatırım 93,00 TL Al %43,96 GCM Yatırım 92,00 TL - %42,41 Halk Yatırım 89,70 TL Al %38,85 Deniz Yatırım 88,80 TL Al %37,46

HEDEF FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLDİ, OLUMLU BEKLENTİLER KORUNDU

Bilanço sonrası birçok aracı kurum hedef fiyatını önceki raporlarına göre aşağı yönlü revize etti. Buna karşın, raporların önemli bölümünde "Al" ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyelerinin korunması, analistlerin Akbank hissesine yönelik orta ve uzun vadeli olumlu beklentilerini sürdürdüğüne işaret etti.

29 Temmuz 2026 itibarıyla 64,60 TL seviyesinden işlem gören AKBNK hissesi için açıklanan hedef fiyatlar, yaklaşık %37 ile %77 arasında prim potansiyeline işaret ediyor.

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