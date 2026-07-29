TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumların radarına girdi. Güçlü bilançonun açıklanmasıyla birlikte çok sayıda aracı kurum hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde 1,93 milyar TL zarar açıklamasına karşın, 2026'nın aynı döneminde 528,2 milyon TL net kâr elde ederek yeniden kârlılığa döndü.

TAVHL İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Bilançonun ardından yayımlanan raporlarda TAVHL hissesi için hedef fiyatlar şöyle sıralandı;

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Şeker Yatırım 440,00 TL AL %63,72 Ak Yatırım 430,00 TL Endeks Üstü Getiri %60,30 Vakıf Yatırım 427,00 TL AL %58,74 İnfo Yatırım 421,90 TL Endeks Üstü %57,28 GCM Yatırım 420,00 TL - %56,57 İş Yatırım 404,90 TL AL %50,94 Ahlatcı Yatırım 379,71 TL AL %41,29

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 440 TL

Açıklanan raporlara göre en yüksek hedef fiyat 440 TL ile Şeker Yatırım tarafından verildi.

Şirket için Ak Yatırım 430 TL, Vakıf Yatırım 427 TL, İnfo Yatırım 421,90 TL ve GCM Yatırım 420 TL hedef fiyat açıklarken, İş Yatırım ve Ahlatcı Yatırım da "AL" tavsiyelerini korudu.

TAVHL BİLANÇOSU NASILDI?

TAV Havalimanları'nın ikinci çeyrek finansallarında operasyonel performans da öne çıktı.

Şirketin;

Satış gelirleri %33 artışla 45,14 milyar TL'ye,

Brüt kârı %23 artışla 15,15 milyar TL'ye,

FAVÖK'ü %31 artışla 12,76 milyar TL'ye yükseldi.

Net parasal pozisyon kazancı ise yıllık bazda %376 artarak 197,4 milyon TL olarak gerçekleşti.