TAV Havalimanları'nın 528,2 milyon TL kâr açıklamasının ardından 7 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. En yüksek hedef fiyat 440 TL oldu.
TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumların radarına girdi. Güçlü bilançonun açıklanmasıyla birlikte çok sayıda aracı kurum hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde 1,93 milyar TL zarar açıklamasına karşın, 2026'nın aynı döneminde 528,2 milyon TL net kâr elde ederek yeniden kârlılığa döndü.
TAVHL İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR
Bilançonun ardından yayımlanan raporlarda TAVHL hissesi için hedef fiyatlar şöyle sıralandı;
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|Şeker Yatırım
|440,00 TL
|AL
|%63,72
|Ak Yatırım
|430,00 TL
|Endeks Üstü Getiri
|%60,30
|Vakıf Yatırım
|427,00 TL
|AL
|%58,74
|İnfo Yatırım
|421,90 TL
|Endeks Üstü
|%57,28
|GCM Yatırım
|420,00 TL
|-
|%56,57
|İş Yatırım
|404,90 TL
|AL
|%50,94
|Ahlatcı Yatırım
|379,71 TL
|AL
|%41,29
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 440 TL
Açıklanan raporlara göre en yüksek hedef fiyat 440 TL ile Şeker Yatırım tarafından verildi.
Şirket için Ak Yatırım 430 TL, Vakıf Yatırım 427 TL, İnfo Yatırım 421,90 TL ve GCM Yatırım 420 TL hedef fiyat açıklarken, İş Yatırım ve Ahlatcı Yatırım da "AL" tavsiyelerini korudu.
TAVHL BİLANÇOSU NASILDI?
TAV Havalimanları'nın ikinci çeyrek finansallarında operasyonel performans da öne çıktı.
Şirketin;
Satış gelirleri %33 artışla 45,14 milyar TL'ye,
Brüt kârı %23 artışla 15,15 milyar TL'ye,
FAVÖK'ü %31 artışla 12,76 milyar TL'ye yükseldi.
Net parasal pozisyon kazancı ise yıllık bazda %376 artarak 197,4 milyon TL olarak gerçekleşti.