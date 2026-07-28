Şirketin net dönem kârı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1,93 milyar TL zarar seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 528,2 milyon TL kâr olarak gerçekleşti.

Böylece TAV Havalimanları, geçen yılın aynı dönemine göre yeniden kârlılığa dönmüş oldu.

SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 33 YÜKSELDİ

Finansal sonuçlara göre şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 33 artışla 45,14 milyar TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde;

Brüt kâr: 15,15 milyar TL (%23 artış)

FAVÖK: 12,76 milyar TL (%31 artış)

Net parasal pozisyon kazancı: 197,4 milyon TL (%376 artış)

olarak kaydedildi.

VARLIKLAR BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Şirketin bilançosunda aktif büyümesi de sürdü.

2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla;

Dönen varlıklar: 47,61 milyar TL (%25 artış)

Duran varlıklar: 218,22 milyar TL (%5 artış)

Toplam varlıklar: 265,83 milyar TL (%8 artış)

Özkaynaklar: 81,99 milyar TL (%6 artış)

seviyesine ulaştı.

NET BORÇ 90,4 MİLYAR TL OLDU

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde 3 artışla 90,37 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçların açıklandığı tarihte TAV Havalimanları hisseleri 268,00 TL seviyesinden işlem görürken, şirketin piyasa değeri 97,4 milyar TL olarak hesaplandı.

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