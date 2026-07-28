SpaceX hisseleri pazartesi gününü yüzde 1,36 düşüşle 113,50 dolardan tamamlarken, gece işlemlerinde 110,89 dolara kadar geriledi. Böylece hisse fiyatı, 108,66 dolarlık tarihi dip seviyesine yaklaşmış oldu.

Şirket, haziran ayında yaklaşık 639 milyon hisseyi 135 dolardan satarak 85,7 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirmişti. Halka arzın ardından ilk işlemlerde 225,64 dolara kadar yükselen hisseler, sonraki süreçte kazançlarının büyük bölümünü geri verdi.

PİYASA DEĞERİNDEN 1,2 TRİLYON DOLAR SİLİNDİ

Hisselerde yaşanan sert geri çekilmeyle birlikte SpaceX'in piyasa değerinde zirve seviyeye göre 1,2 trilyon dolardan fazla kayıp oluştu.

Şirketin yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık mevcut piyasa değeri ise gelir ve kârlılık beklentileri açısından tartışılmaya devam ediyor.

GÖZLER 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK BİLANÇODA

SpaceX, halka açık şirket olarak ilk ayrıntılı finansal sonuçlarını 4 Ağustos'ta açıklayacak.

Yatırımcılar bilançoda özellikle;

Starlink gelirleri,

Fırlatma faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

Starship geliştirme maliyetleri,

Yapay zekâ yatırımları,

Kârlılık görünümü

gibi başlıklara odaklanacak.

Şirket, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 15 artışla yaklaşık 4,7 milyar dolar gelir elde ederken, aynı dönemde yapay zekâ bağlantılı sermaye harcamalarının 7,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Kilitli hisseler satışa açılacak

Halka arz koşullarına göre uygun hissedarlar, ilk bilançonun ardından ikinci tam işlem gününde kilitli hisselerinin yüzde 20'sine kadar olan bölümünü satabilecek.

Bu kapsamda 6 Ağustos'ta 911,5 milyon adede kadar hissenin satışa uygun hâle gelmesi bekleniyor. Satışların tamamının gerçekleşmesi beklenmese de piyasaya gelebilecek ilave arzın hisse üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ANALİSTLERİN HEDEFİ 300 DOLAR

Morgan Stanley, SpaceX hisseleri için 300 dolar hedef fiyatını korurken, şirketi takip eden analistlerin yaklaşık yüzde 80'i "al" veya eşdeğer tavsiye vermeye devam ediyor.

Analistlerin ortalama hedef fiyatı ise 232 dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde 108,66 dolar ile psikolojik 100 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkarken, 117 dolar ile 123-124 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izleniyor. Analistler, 100 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda satış baskısının 90 dolar seviyesine kadar derinleşebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Dünya

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