Haziran ortasında 86 milyar dolarlık halka arzla borsaya adım atan SpaceX, ilk günlerde güçlü yükseliş kaydetmesine rağmen sonrasında sert satış baskısıyla karşılaştı. Hisseler, halka arz sonrası yaklaşık yüzde 50 prim yaptıktan sonra yönünü aşağı çevirerek 110,85 dolara kadar geriledi.

Yaşanan geri çekilme, şirketin yapay zekâ faaliyetlerine yönelik piyasa değerlemesi konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

MORGAN STANLEY: MEVCUT SEVİYELER CAZİP

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, yayımladığı değerlendirme raporunda hisse fiyatının 100 dolar seviyesine yaklaşmasının yatırımcıların şirketin yapay zekâ faaliyetlerine neredeyse hiç değer vermediği anlamına geleceğini ifade etti.

Jonas, şirketin temel göstergelerinde önemli bir bozulma yaşanmadığını belirterek, hisse fiyatındaki düşüşün yatırımcı algısıyla şirketin temel performansı arasındaki ayrışmadan kaynaklandığını söyledi.

Analist, "Yatırımcı algısının giderek daha karamsar hale gelmesine rağmen şirketin temel göstergeleri büyük ölçüde değişmedi. Mevcut fiyat seviyelerinin uzun vadeli yatırımcılar açısından cazip bir giriş fırsatı sunduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKÂ FAALİYETLERİNE SIFIR DEĞER Mİ BİÇİLİYOR?

Morgan Stanley'e göre SpaceX hisselerinin 100 dolar seviyesine gerilemesi durumunda piyasa, şirketin yapay zekâ faaliyetlerini neredeyse tamamen fiyatlamamış olacak.

Raporda, yatırımcıların özellikle Grok ve Cursor projelerine yönelik beklentilerinin zayıf olduğu, yüksek sermaye harcamaları, belirsiz ekonomik görünüm ve yönetim riskleri nedeniyle yapay zekâ iş koluna sıfır hatta negatif değer biçildiği ifade edildi.

300 DOLARLIK HEDEF FİYAT

Morgan Stanley, SpaceX hisseleri için 300 dolarlık hedef fiyatını korudu.

Banka, yaptığı değerleme çalışmasında bu hedef fiyatın yaklaşık üçte birinin şirketin yapay zekâ faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtirken, mevcut fiyat seviyelerine göre hissede önemli bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

WALL STREET'İN ÇOĞU "AL" DİYOR

Wall Street analistlerinin yaklaşık yüzde 80'i SpaceX hisseleri için "al" tavsiyesi veriyor.

Analistlerin ortalama hedef fiyatı 232 dolar seviyesinde bulunurken, bu rakam mevcut piyasa fiyatına göre hissede iki kattan fazla yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

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