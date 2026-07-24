Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı 13–17 Temmuz 2026 haftalık takas verilerine göre yurt dışı yerleşik yatırımcılar Borsa İstanbul'da (BIST) 37,5 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi.

Fiyat ve kur etkisinden arındırılmış veriler, yabancı yatırımcıların BIST'e olan ilgisinin kesintisiz sürdüğünü ortaya koyuyor.

Yabancıların son altı haftalık toplam net hisse alımı 634 milyon dolara ulaşırken, 2026 başından itibaren gerçekleşen toplam net giriş ise 1,55 milyar dolar seviyesine çıktı.

Öte yandan, 10 Temmuz 2026 itibarıyla yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki hisse senedi portföyünün toplam piyasa değeri 41,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

YABANCILARIN PAYINI EN ÇOK ARTIRDIĞI HİSSELER

Haftalık takas değişimleri incelendiğinde, bazı hisselerde yabancı payında ivmeli yükselişler kaydedildi.

Yabancı takas oranını en çok artıran hisse yüzde 133,58'lik sıçramayla OBAMS oldu. Şirketteki toplam yabancı payı yüzde 3,20'ye yükseldi.

Yabancıların odağındaki bir diğer şirket olan SASA'da ise yabancı takas payı yüzde 72,86 artarak yüzde 14,91 seviyesine ulaştı.

17 Temmuz Haftasında Yabancı Payı En Çok Artan BIST 100 Hisseleri:



OBAMS:

• Haftalık Değişim: +Yüzde 133,58

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 3,20 (Fiili Dolaşım: yüzde 26,10)

SASA:

• Haftalık Değişim: +Yüzde 72,86

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 14,91 (Fiili Dolaşım: yüzde 44,79)

GRTHO:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 56,19

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 9,76 (Fiili Dolaşım: yüzde 20,25)

PSGYO:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 25,48

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 6,01 (Fiili Dolaşım: yüzde 40,39)

RALYH:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 14,99

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 10,46 (Fiili Dolaşım: yüzde 34,87)

GRSEL:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 14,21

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 7,90 (Fiili Dolaşım: yüzde 22,12)

KRDMD:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 13,20

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 15,31 (Fiili Dolaşım: yüzde 92,99)

BSOKE:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 11,57

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 10,44 (Fiili Dolaşım: yüzde 25,32)

GSRAY:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 10,38

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 0,69 (Fiili Dolaşım: yüzde 39,96)

CANTE:



• Haftalık Değişim: +Yüzde 8,18

• Toplam Yabancı Payı: Yüzde 4,97 (Fiili Dolaşım: yüzde 70,60)

Kaynak: Matriks

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